David Silvas Wechsel zu Real Sociedad lässt Lazio schäumen: "Großen Respekt vor dem Spieler, keinen Respekt vor dem Mann"

Lazio wähnte sich im Rennen um David Silvas Dienste bereits als Sieger und ärgert sich nun über das Verhalten des Edeltechnikers.

Der Wechsel des spanischen Ex-Nationalspielers David Silva zu schlägt am Tag nach der Bekanntgabe hohe Wellen. Vor allem bei ist man empört über den Ausgang des Transferpokers. Sportdirektor Igli Tare attackierte Silva für dessen Verhalten öffentlich.

Lazio veröffentlichte sogar ein offizielles Statement, in dem Tare erklärte: "Ich habe von David Silvas Transfer zu Real Sociedad erfahren. Ich habe großen Respekt vor dem Spieler, aber keinen Respekt vor dem Mann."

Ärger bei Lazio: David Silva unterschreibt bei Real Sociedad bis 2022

Die Biancocelesti hatten intensiv um Silva geworben und waren guter Dinge, dass der Wechsel des Weltmeisters von 2010 in die Ewige Stadt über die Bühne geht. Einem Bericht von Sky Sport zufolge war sich Silva sogar bereits mit Lazio über einen Drei-Jahres-Vertrag einig und ein Termin zum Medizincheck sei ebenfalls fixiert worden.

Dann aber grätschte "La Real" dazwischen und überzeugte den Spieler, dessen Vertrag bei ManCity ausgelaufen war, von einem ablösefreien Wechsel ins Baskenland. Dabei soll das Lazio-Angebot in vielen Punkten attraktiver gewesen sein. Silva aber entschied sich schließlich nach zehn Jahren in für eine Rückkehr in seine Heimat.



Angeblich soll sich Silva in den letzten Tagen nicht mehr in Rom gemeldet und Anrufe der Lazio-Verantwortlichen ignoriert haben.

Unterstützung unterhielt der 34 Jahre alte Edeltechniker von seinem Vater David Jimenez. Er sagte bei Radio Marca: "Jeder darf sagen, was er möchte. Lazio hat mit seinem Berater gesprochen, nicht mit David. Ich verstehe also nicht, warum er persönlich angegriffen wird. Es gab keine Einigung mit Lazio und andere Vereine wie Real haben auch mit ihm gesprochen."

Bei Real Sociedad unterschrieb Silva einen Zwei-Jahres-Vertrag. Er bekommt die Rückennummer 21, die bis vor kurzem der zu Real Madrid zurückgekehrte Martin Ödegaard trug .