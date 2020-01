David Silva über Interesse von Real Madrid: "Sie haben mich jedes Jahr angerufen"

Die Karriere von David Silva hätte anders verlaufen können. Der Star von Manchester City verrät nun, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hatte.

Mittelfeldstar David Silva von hat verraten, dass schon ganz früh in seiner Karriere großes Interesse an einer Verpflichtung hatte. Der Spanier sprach über seine Anfänge für die Dokumentation "Made in Gran Canaria", welche die Citizens aufgrund des bevorstehenden Abgangs Silvas im Sommer angefertigt haben.

Darin berichtet der Mittelfeldmann, dass er bereits als kleiner Junge von der Insel Gran Canaria zum Real-Probetraining ins Trainingszentrum Valdebebas reiste. Die Königlichen zeigten großes Interesse an einer Verpflichtung, doch Silvas Vater entschied, dass David noch zu jung für den Schritt weg von Zuhause sei.

David Silva seit knapp zehn Jahren bei Manchester City

Man verblieb so, dass Silva im kommenden Jahr erneut in Madrid vorbeischauen sollte. "Aber ich bin dann nicht mehr dorthin geflogen", so der Weltmeister von 2010. "Sie haben mich jedes Jahr angerufen, aber ich bin nicht mehr los", fügte er mit Blick auf das Real-Interesse hinzu. "Ein Jahr später bin ich zurück in meine Stadt gegangen, wo ich dann gespielt habe, bis ich 14 Jahre alt war."

David Silva verlässt den englischen Meister im Sommer nach zehn Jahren. Bislang machte er 419 Spiele für die Citizens, in denen er 74 Tore erzielte und 137 Vorlagen gab.