Ajax-Sportdirektor Marc Overmars bestätigt: "Gibt konkretes Angebot für David Neres"

David Neres ist heiß begehrt. Ajax-Sportdirektor Marc Overmars bestätigt ein Angebot für den Brasilianer. Nun folgt ein Gespräch mit den Beratern.

will Offensivspieler David Neres weiter in Amsterdam halten, obwohl dem brasilianischen Nationalspieler ein konkretes Angebot eines anderen Klubs vorliegt. Das bestätigte Sportdirektor Marc Overmars in einem Interview mit dem Algemeen Dagblad.

"Wir werden in der kommenden Woche Gespräche mit seinen Beratern fürhen", erklärte Overmars der Zeitung. "Ein Verein hat ein Angebot abgegeben und wir werden darüber sprechen. Klar ist aber, dass Ajax in diesen Gesprächen den Takt angeben wird", versicherte er.

David Neres steht bei Ajax noch bis 2022 unter Vertrag

Schon im vergangenen Winter gab es Angebote für den flinken Flügelspieler, doch die Niederländer ließen Neres nicht ziehen, wie Overmars noch einmal erläuterte: "Letzten Winter hätte er nach gehen können, doch wir haben ihn nicht abgegeben. Rückblickend sieht man, dass es sich für ihn und für den Klub ausgezahlt hat. Inzwischen ist er brasilianischer Nationalspieler. Erik ten Hag hat einen tollen Job gemacht", lobte er den Trainer.

Obwohl Neres nach dem Triumph bei der Copa America betont hatte, dass seine Zukunft bei Ajax liegt, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang. , und wurden regelmäßig mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht.

Neres wechselte im Januar 2017 vom FC Sao Paulo nach Amsterdam und absolvierte seitdem 99 Pflichtspiele für den Klub. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2022.