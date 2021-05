Manchester United: David de Gea ignorierte offenbar Elfmeteranweisungen gegen Villarreal

Torhüter David de Gea wird nach dem verlorenen Europa-League-Finale von Manchester United gegen den FC Villarreal (11:12 nach Elfmeterschießen) zum Sündenbock gemacht. Offenbar trägt der Spanier aber tatsächlich eine Mitschuld an seiner desaströßen Elfmeter-Bilanz am Mittwochabend in Danzig.

De Gea hatte selbst den entscheidenden Versuch, der die Endspielniederlage besiegelte, verschossen. Dass der 30-Jährige aber zuvor keinen der elf Villarreal-Schüsse vom Punkt parieren konnte, sorgte besonders in der englischen Presse für Unmut ("miserabel", "Flop Gea"). Laut der englischen Boulevard-Zeitung Sun hielt er keinen der letzten 40 Elfmeter auf sein Tor.

Doch angeblich hätte de Gea durchaus das Finale zu Gunsten der Red Devils entscheiden können, hätte er auf die die Anweisungen seines Trainerteams gehört. Die Torwarttrainer von Manchester United hatten ihm vor dem Elfmeterschießen einen Zettel mit detaillierten Informationen über die Schützen der Submarinos zugesteckt.

Wie ein Bild des Sky-Journalisten Angelo Mangiante bei Twitter offenbarte, ignorierte der Schlussmann diesen aber zu großen Teilen. Zwischenzeitlich hatte er die Anweisungen für drei Spieler ohne Ertrag befolgt, ehe er sich ab dem "Sudden Death" auf sein Bauchgefühl verlassen hatte.

Here are the details of De Gea written for the penalties. They weren't enough. @SkySport #MUFC @GianluBagnu #UELfinal pic.twitter.com/VSQonEukNj