FC Bayern München - David Alaba über neuen Vertrag: "Der Verein wird auf uns zukommen"

Der Vertrag von David Alaba läuft in eineinhalb Jahren aus, noch ist seine Zukunft ungeklärt. Bezüglich einer Verlängerung gibt er sich entspannt.

Der österreichische Nationalspieler David Alaba steht beim noch bis 2021 unter Vertrag, erwartet aber offenbar baldige Gespräche bezüglich einer Verlängerung. "Ich gehe davon aus, dass der Verein auf uns zukommen wird", erklärte er dem kicker.

Zuletzt hatte der 27-Jährige seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister noch offengelassen und von der englischen Premier League geschwärmt. Daher wurden auch Gerüchte über einen Abschied im Sommer laut.

Alaba spielt seit 2008 für die Bayern, in der Rückrunde der Saison 2010/11 war er an ausgeliehen. In der aktuellen Saison kommt Alaba, der zum Innenverteidiger umfunktioniert wurde, bislang auf 28 Pflichtspiele für das Team von Trainer Hansi Flick.