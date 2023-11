"Das ist Wahnsinn": Lionel Messi und andere Argentinier attackieren nach Krawallen im Maracanã die brasilianische Polizei

Wie kam es am Rande des Duells zwischen Brasilien und Argentinien zu unschönen Szenen? Lionel Messi und Co. klagen an.

WAS IST PASSIERT? Argentiniens Nationalspieler um Kapitän Lionel Messi haben die brasilianischen Sicherheitskräfte nach dem Sieg der Albiceleste im Maracanã scharf kritisiert. WAS WURDE GESAGT? Nach dem 1:0-Erfolg des Weltmeisters im WM-Qualifikationsspiel gegen den Erzrivalen schrieb Messi bei Instagram: "Wir haben heute Geschichte geschrieben. Aber es ist wichtig festzuhalten, dass es schon wieder Unterdrückung der Brasilianer gegenüber Argentiniern gab. Das ist nicht akzeptabel, das ist Wahnsinn. Es muss sofort aufhören." Ähnlich äußerte sich Abwehrspieler Lisandro Martínez. Er klagte ebenfalls bei Instagram: "Es ist eine Schande zu sehen, was die brasilianische Polizei anrichtet. Wie kann das möglich sein? Wie lange müssen wir solche Szenen noch ertragen? Es ist immer das Gleiche." WAS IST DER HINTERGRUND? Beim Duell der südamerikanischen Schwergewichte in Rio de Janeiro war es bereits vor Spielbeginn zu Krawallen auf den Tribünen gekommen. Die Sicherheitskräfte gingen dabei teils mit brutaler Härte vor allem gegen argentinische Fans vor. Torhüter Emiliano Martínez ist in einem Video von TyC Sports zu sehen, wie er versucht, die Sicherheitskräfte aufzuhalten. DIE REAKTION: Messi beorderte daraufhin seine Mitspieler während des Aufwärmens zurück in die Katakomben. "Wir gingen in die Umkleidekabine, um uns ein wenig zu beruhigen", sagte Messi nach der Partie: "Wir wollten sehen, wie es unseren Familien und den Menschen, die uns nahe stehen, geht. Und dann sind wir zurückgekommen." Die Begegnung wurde erst mit 30 Minuten Verspätung angepfiffen. EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Argentinien brachte der Selecão die erste Heimniederlage überhaupt in einem WM-Qualifikationsspiel bei. Nicolás Otamendi erzielte den Siegtreffer. Die Albiceleste hat nach sechs Spielen 15 Punkte auf dem Konto und belegt Platz eins in der CONMEBOL-Qualifikation. Uruguay folgt mit 13 Zählern auf Rang zwei. Rekordweltmeister Brasilien hat erst sieben Punkte gesammelt und ist auf Rang sechs abgerutscht.