"Das ist nicht wahr": Cristiano Ronaldo knöpft sich seine Kritiker vor

Nach dem nächsten Erfolg mit Al-Nassr hat der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger eine Botschaft an seine Kritiker geschickt.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat nach seinem Doppelpack bei Al-Nassrs Sieg gegen Al-Ahli in der Saudi Pro League am Freitag eine Botschaft an seine Kritiker geschickt. Der 38-Jährige betonte, dass er noch lange nicht am Ende seiner Karriere sei und weiterspielen wolle.

WAS WURDE GESAGT? Ronaldo führte aus: "Sie sagen, dass Ronaldo fertig ist. Aber das ist nicht wahr. Ich werde weiterspielen, bis mir meine Beine sagen: 'Cristiano, das war es.' Ich habe noch immer eine Menge zu geben. Ich liebe den Fußball und ich liebe es, Tore zu schießen und zu gewinnen."

Weiter meinte der portugiesische Nationalspieler, er "beweise" aktuell, dass er noch längst nicht am Ende sei.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo steht in dieser Saison bei neun Treffern und vier Assists in acht Einsätzen. Mit Al-Nassr hat er sich nach einem durchwachsenen Saisonstart auf Platz fünf der Tabelle nach oben gearbeitet. Der Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal beträgt nur noch zwei Zähler.

Ronaldo, der im Januar ablösefrei zu Al-Nassr gewechselt war, steht beim Klub aus Riad noch bis 2025 unter Vertrag.

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo und Al-Nassr sind am Montag wieder in Aktion. Dann geht es im King's Cup gegen Ohod Club.