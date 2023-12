Der FC Bayern hat mit dem 17-jährigen Nestory Irankunda ein neues Supertalent verpflichtet. NLZ-Leiter Jochen Sauer erklärt seinen Entwicklungs-Plan.

WAS IST PASSIERT? Mit der Verpflichtung von Supertalent Nestory Irankunda hat der FC Bayern München bereits frühzeitig einen tollen Youngster für die Zukunft verpflichtet. Jetzt hat Nachwuchs-Chef Jochen Sauer im Interview mit t-online über die Pläne gesprochen, wie der FCB das Top-Talent entwickeln möchte. Zunächst ist klar: Noch bis Saisonende 2023/24 wird Irankunda bei seinem Heimatklub Adelaide United in der australischen A-League spielen. Der Flügelstürmer wird erst am 9. Februar 2024 volljährig.

WAS WURDE GESAGT? "Von seine Leistungen und der Entwicklung hängt sehr viel ab", erklärte Sauer über Irankunda, "gerade bei einem Spieler, der erst 17 ist, muss man umsichtig planen." Wenn er dann zum FC Bayern komme, solle er sich "auch mal bei den Profis vorstellen" und erst dann soll beschlossen werden, wie man ihn "ein- und aufbauen" will.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Je nach seinem Leistungsstand im kommenden Sommer gibt es dann die Möglichkeit, dass Nestory Irankunda "noch mal Spielpraxis in der U23 in der Regionalliga guttut", wo er sich an das neue fußballerische Umfeld gewöhnen könne, oder dass er schon ein Kandidat für die Profis ist. Entscheidend dabei: Thomas Tuchel. Der Cheftrainer habe bei Irankunda die Entscheidungsgewalt und müsse wollen, "dass er regelmäßig bei ihm mittrainieren soll."