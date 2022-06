FC Liverpool: Darwin Nunez erhält die Trikotnummer 27

Mit Darwin Nunez hat sich der FC Liverpool einen neuen Mittelstürmer gesichert, der heiß umworben war. Seine Trikotnummer steht nun auch fest.

Neuzugang Darwin Nunez wird beim FC Liverpool künftig die Rückennummer 27 tragen. Der Mittelstürmer übernimmt die Nummer von Divock Origi, der die Reds diesen Sommer verlassen wird.

Liverpool hatte kürzlich die Verpflichtung von Nunez bekanntgegeben, der Interesse bei mehreren europäischen Top-Klubs geweckt hatte. Die Engländer zahlen für den uruguayischen Nationalspieler bis zu 100 Millionen Euro Ablöse an Benfica.

Darwin Nunez traf in der CL gegen Liverpool

Beim portugiesischen Top-Klub hatte sich Nunez vor allem in der abgelaufenen Saison rasant entwickelt. In 41 Pflichtspielen waren ihm 34 Tore gelungen.

Auch in den beiden Viertelfinalspielen in der Champions League gegen seinen neuen Klub Liverpool konnte Nunez jeweils einen Treffer erzielen. An der Anfield Road hat er nun einen Sechsjahresvertrag bis 2028 unterschrieben.