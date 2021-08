Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim eröffnen den 3. Spieltag der Bundesliga. Aber warum läuft das Spiel heute nicht live auf Sky?

Borussia Dortmund will zum Auftakt des 3. Spieltags der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim Wiedergutmachung betreiben. Los geht es heute um 20.30 Uhr. Aber warum läuft das Spiel nicht auf Sky?

Nach der Niederlage in Freiburg ist die Euphorie beim BVB wieder verflogen, gegen Hoffenheim soll heute eine Reaktion folgen. Kann Borussia Dortmund in der Bundesliga schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkehren?

In der TSG Hoffenheim kommt ein Klub nach Westfalen, der gut und gerne als Angstgegner des BVB bezeichnet werden kann. Das Spiel verspricht Spannung, ist aber nicht bei Sky zu sehen. Aber warum nicht?

Borussia Dortmund trifft auf die TSG Hoffenheim. Goal erklärt, warum das Spiel nicht auf Sky läuft und wo es stattdessen zu sehen ist.

Darum zeigt Sky BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute nicht im TV und LIVE-STREAM: Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga | 3. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute nicht auf Sky: Wo wird das Spiel live übertragen?

Sky-Abonnenten schauen heute Abend wortwörtlich in die Röhre. Denn die Partie zwischen dem BVB und Hoffenheim läuft nicht beim Pay-TV-Sender. Der Grund liegt in der Situation rund um die TV-Rechte der Bundesliga.

Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich die Rechte an den Live-Übertragungen der Spiele. DAZN zeigt bereits seit mehreren Jahren die Freitagspartien, seit dieser Saison zudem auch alle Spiele sonntags. Sky überträgt fortan nur noch die Begegnungen am Samstag sowie in den englischen Wochen dienstags und mittwochs.

Das heißt also: Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim läuft heute auf DAZN, da es sich um ein Freitagsspiel handelt. An diesen hält Sky bereits seit der vergangenen Rechteperiode keine Live-Rechte mehr. Zunächst waren die Freitagspartien bei Eurosport zu sehen, später dann bei DAZN. Daran hat sich auch in der neuen Periode ab dieser Saison nichts geändert, erneut hält DAZN die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga.

Die Übertragung der Bundesliga von 2021/22 bis 2024/25

Anstoßzeiten Übertragender Sender Freitag | 20.30 Uhr DAZN Samstag | 15.30 Uhr Sky (Einzelspiele + Konferenz) Samstag | 18.30 Uhr Sky Sonntag | 15.30 Uhr DAZN Sonntag | 17.30 Uhr DAZN Sonntag | 19.30 Uhr (zehnmal pro Saison) DAZN

Darum zeigt Sky BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim heute nicht live: So könnt Ihr DAZN empfangen

Wer kurzfristig das Spiel heute Abend sehen will, der kann sich noch schnell und einfach registrieren und dabei sogar vom Gratismonat profitieren! Denn alle Neukunden können das Programm von DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Mit DAZN seht ihr die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga ebenso wie die nationalen Ligen aus Italien, Spanien und Frankreich. Ab Mitte September bekommt Ihr zudem die Champions League auf DAZN umfangreich ins Haus geliefert - in den Einzelspielen und in der Konferenz.

Empfangen könnt Ihr DAZN auf einer Vielzahl an Geräten. Über die App für Euren Smart-TV, einen TV-Stick oder Eure Konsole holt Ihr Euch DAZN ganz bequem auf Euren Fernseher. Außerdem könnt Ihr die volle Ladung Live-Sport auch von unterwegs aus auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen. Für TV-Kunden von Vodafone und Sky-Abonnenten gibt es sogar die Möglichkeit, die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 zu empfangen.

Wollt Ihr nach Eurem Probemonat weiterhin DAZN nutzen, habt Ihr die Wahl zwischen einem Monats- und einem Jahresabo. Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 149,99 Euro zu Buche.

