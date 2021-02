Darum zeigt Sky nicht FC Augsburg - Bayer Leverkusen heute live

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg die Werkself aus Leverkusen. Doch warum überträgt Sky die Partie nicht live?

In der Bundesliga trifft der FC Augsburg am 22. Spieltag auf Bayer 04 Leverkusen Die Partie wird heute um 13.30 Uhr angepfiffen - doch warum überträgt Sky nicht gewohnt am Sonntag?

Nachdem der FC Augsburg zu Saisonbeginn stark gespielt hat, kämpft das Team um Trainer Heiko Herrlich nun gegen den Abstieg. Ganz anders sieht das beim heutigen Gegner Bayer Leverkusen aus. Vor Beginn des Spieltags rangierte die Werkself auf dem 5. Platz mit drei Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, weshalb Sky FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute nicht live im TV und LIVE-STREAM überträgt. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Die Details

Wettbewerb Bundesliga (22. Spieltag) Begegnung FC Augsburg - Bayer Leverkusen Datum Sonntag, 21. Februar 2021 Uhrzeit 13.30 Uhr Ort WWK-Arena, Augsburg

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: So wird die Bundesliga übertragen

In der Spielzeit 2020/2021 wird jedes Spiel der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM übertragen, aber das wusstet Ihr wahrscheinlich auch schon. Was Ihr nicht wusstet, ist, dass Sky mittlerweile nicht mehr jedes Spiel exklusiv überträgt. Es gibt eine kostenlose Möglichkeit, um die Bundesliga heute live und in voller Länge zu sehen, und nein, Augsburg gegen Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Deshalb überträgt Sky heute nicht

Bundesliga, Sky, der Nachmittag ist gerettet. In der Regel ist das die Norm, doch für das Augsburg-Spiel gibt es eine Ausnahme. Grund dafür ist die Terminierung des Spiels, für das Sky keine Übertragungsrechte erwerben konnte. Sky zeigt alle Samstagsspiele und die Partien, die am Sonntag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr angepfiffen werden, exklusiv.

Alle Freitagsspiele, Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden und alle Montagsspiele laufen dagegen nur beim Streamingdienst DAZN . Da Augsburg gegen Leverkusen heute um 13.30 Uhr angesetzt ist, überträgt DAZN exklusiv . Was genau DAZN ist und wie Ihr die Bundesliga kostenlos über Euren Fernseher schauen könnt, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM sehen

Der Streamingdienst DAZN geht heute ab 13.15 Uhr auf Sendung und überträgt Augsburg gegen Leverkusen live und exklusiv über die vollen 90 Minuten . Moderator Daniel Herzog übernimmt die Vorberichterstattung, als Kommentator ist heute Uli Hebel vorgesehen. Analysiert wird die Partie vom Experten Ralph Gunesch .

Als Neukunde ist DAZN für Euch im ersten Monat des Abonnements gratis . Nach dem Ablauf des Probemonats könnt Ihr entscheiden, ob Ihr das Abo verlängern wollt. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo – umgerechnet ist das ein Zehner pro Monat. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Bundesliga über die kostenlose DAZN-App . Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für das Smartphone, das Tablet, den Laptop, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick. Wer ein Smart-TV besitzt, kann das Spiel natürlich auch darüber streamen.



Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Zusätzlich zur DAZN-Übertragung stellt Goal Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Fast in Echtzeit werdet Ihr dort über alle Geschehnisse aus Augsburg informiert. Zusätzlich erhaltet Ihr auf Goal Statistiken zum Spiel und die aktuelle Tabelle der Bundesliga – schaut mal rein!