Darum zeigt Sky FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Liverpool und Leipzig steht an. Deshalb wird Sky die Partie heute übertragen.

Im Champions-League-Achtelfinale trifft RB Leipzig auf den FC Liverpool. Das Rückspiel wird heute Abend um 21 Uhr in Budapest angestoßen.

Nach einer sehr bitteren 0:2-Niederlage im Hinspiel steht RB Leipzig vor einer der größten Herausforderungen in der noch jungen Vereinsgeschichte. Vor drei Wochen haben sich die Leipziger durch individuelle Fehler beide Tore selbst eingeschenkt, gegen ein von Verletzungen geplagtes Liverpool wäre deutlich mehr drin gewesen. Ein Mutmacher für alle Supporter des deutschen Fußballs: Liverpool hat sechs (!) Heimspiele in Folge in der Premier League verloren - folgt heute die nächste Niederlage?

In diesem Artikel erläutern wir Euch, weshalb Sky die Partie zwischen FC Liverpool und RB Leipzig überträgt. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Darum zeigt Sky FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM - die Details

Wettbewerb UEFA Champions League Datum Mittwoch, 10. März 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Budapest, Ungarn

Darum zeigt Sky FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragungsrechte

In dieser Champions-League-Saison bekommt Ihr jedes Spiel des Wettbewerbs über die vollen 90 Minuten zu sehen. An dieser Stelle müssen wir Euch allerdings mitteilen, dass kein einziges Spiel der Königsklasse im Free-TV laufen wird. Weder öffentlich-rechtliche Sender wie die ARD oder das ZDF noch Privatsender wie RTL oder SAT1 haben Übertragungsrechte erhalten. Wer die Champions League live sehen möchte, der muss den Streamingdienst DAZN und den Pay-TV-Sender Sky abonnieren.

Boarding ✅



Off we go 🛫



🔜 Budapest 🇭🇺 pic.twitter.com/fk0XEKGlPZ — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 9, 2021

Pro Achtelfinal-Spieltag übertragen Sky und DAZN jeweils eine Partie exklusiv im Einzelspiel. Da Sky für fünf der acht deutschen Spiele Erstwahlrecht hat, wird Liverpool gegen Leipzig von Sky als Einzelspiel und als Teil der Konferenz übertragen. DAZN zeigt das Parallelspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im TV bei Sky: So geht's

Sky wird bereits ab 19.30 Uhr mit Vorberichten zur Champions League auf Sky Sport 1 auf Sendung gehen. Auf diesem Sender wird ab 20.50 Uhr die Konferenz mit Tom Beyer und Jonas Friedrich als Kommentatoren übertragen. Wer das Einzelspiel sehen möchte, der muss ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 2 wechseln. Dort empfängt Euch Kommentator Wolff Fuss. Für Sky sind des Weiteren Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer im Einsatz. Über diesen Link gelangt Ihr zur Webseite von Sky.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im LIVE-STREAM

Liverpool gegen Leipzig könnt Ihr heute Abend auch im LIVE-STREAM verfolgen und zwar über Sky Go und Sky Ticket. Der Sky-Stream ist kostenpflichtig und der einzig legale deutschsprachige im Internet. Der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket liegt darin, dass Sky Go für jeden Sky-Abonnenten automatisch abrufbar ist, Sky Ticket muss hingegen extra von Nicht-Sky-Kunden gebucht werden. Hier gibt's die genauen Informationen zu Sky Ticket.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live auf Sky: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live auf Sky: Alle Übertragungen im Überblick

Pay-TV : Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel)

: Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2 (Einzelspiel) LIVE-STREAM : Sky Go / Sky Ticket

: Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER: Goal

Goal Highlights: DAZN

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live auf Sky: Der Vorbericht zur UCL

RB Leipzig braucht gegen den FC Liverpool eine mittelgroße Überraschung, um noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Gelingt der Coup jedoch, wäre die Saison der Reds endgültig misslungen.

Budapest/Berlin (SID) Jürgen Klopp und der FC Liverpool als leichte Beute? Nein, Julian Nagelsmann wollte den schwer angezählten Meister aus England vor der großen Aufholjagd keinesfalls unterschätzen. "Es ist für uns eigentlich scheißegal, ob Everton, Fulham oder wer auch immer da gewonnen hat. Das hat auf das Spiel keinen Einfluss", beteuerte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

0:2 war RB im ersten Duell im Februar, das wie das Rückspiel coronabedingt in Budapest stattfand, unterlegen. Da kümmerte es Nagelsmann kaum, dass die Reds in der Premier League mit zuletzt sechs Heimpleiten die Qualifikation für die Königsklasse zu verspielen drohen. "Wir thematisieren das nicht, denn wir haben das Hinspiel verloren", sagte der Leipzig-Coach: "Daher sind wir aktuell der Verlierer des Duells. Es geht darum, am Ende vielleicht der Gewinner zu sein."

Erst am vergangenen Sonntag hatten Liverpool und Welttrainer Klopp zu Hause an der Anfield Road mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham verloren. Klopp wirkte danach niedergeschlagen und versuchte, den Fokus auf die letzte Titelchance in der Königsklasse zu lenken. "Gott sei Dank spielen wir jetzt in einem anderen Wettbewerb", hatte der Teammanager nach der Fulham-Partie gesagt und warnte vor Leipzig: "Sie werden nicht aufgeben, nur weil sie 0:2 zurückliegen. Es wird schwer." Dennoch ist Klopp zum Weiterkommen verdammt, wenn er die Saison irgendwie retten will.

In allen englischen Pokal-Wettbewerben ist Liverpool raus, in der Liga liegen die Reds sieben Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Nagelsmann hatte sogar etwas Mitleid mit dem Königsklassen-Sieger von 2019. "Dass ich da ein bisschen mitfühlen kann, ist normal", sagte er: "Das ist eine harte Zeit. Erst recht, wenn man völlig zu Recht erfolgsverwöhnt war." Liverpool sei dennoch weiterhin eine "Weltklasse-Mannschaft mit einem Weltklasse-Trainer", die laut Nagelsmann den Umschwung packen werde: "Dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht."

Damit der Aufwärtstrend nicht schon gegen Leipzig startet, forderte Nagelsmann von seiner Mannschaft höchste Konzentration. Schließlich hatten zwei individuelle Fehler von Kapitän Marcel Sabitzer und Verteidiger Nordi Mukiele im Hinspiel beide Liverpooler Tore begünstigt.

"Die dürfen uns einfach nicht passieren auf dem Niveau. Erst recht nicht mit der Bürde des 0:2", forderte Nagelsmann. Insgesamt brauche es "eine Mischung aus der nötigen Angriffslust, Demut und Cleverness", wie Nagelsmann meinte, um Klopp das Viertelfinal-Ticket doch noch zu entreißen.

