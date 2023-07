Darum spielt Dominik Szoboszlai nicht im Testspiel des FC Liverpool gegen Greuther Fürth

Der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai wird beim Saisonvorbereitungsspiel des FC Liverpool gegen Greuther Fürth nicht dabei sein.

WAS IST PASSIERT? Die Reds haben ihre Startaufstellung für das Spiel gegen den deutschen Zweitligisten Greuther Fürth am Montag bekannt gegeben. Überraschenderweise wurde Mittelfeld-Neuzugang Dominik Szoboszlai nicht in den Kader berufen.

WIESO SPIELT DOMINIK SZOBOSZLAI NICHT? Liverpool bestätigte, dass sich Szoboszlai im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat, die ihn das Freundschaftsspiel vor der Saison verpassen lässt. Der Neuzugang hat ein Knöchelproblem, wird aber voraussichtlich für die Reise nach Singapur fit sein, wie The Athletic berichtet.

DIE NEWS IN EINEM BILD:

liverpoolfc.com

WAS STEHT ALS NÄCHSTES FÜR LIVERPOOL AN? Für den Liverpool steht als nächstes die Reise nach Singapur an. Dort trifft die Mannschaft um Trainer Jürgen Klopp auf Leicester City (3.7.) und den FC Bayern München (2.8.).