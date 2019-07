Wegen Applaus für Cristiano Ronaldo: Pepe mag Manchester United lieber als Liverpool

Porto-Verteidiger Pepe schwärmt von der Stimmung in Manchester Uniteds Old Trafford und zieht diese sogar der Atmosphäre von Liverpools Anfield vor.

Die Atmosphäre im Anfield-Stadion des gilt als legendär und ist vielleicht die beste der Welt. Dennoch findet Porto-Star Pepe die Begeisterung der Fans im Old Trafford, dem Stadion von Liverpools Erzrivalen , noch besser.

"Ich habe Erinnerungen an Manchester United und Liverpool, aber ich würde Manchester United nehmen", so der langjährige Abwehrspieler von bei JOE auf die Frage, welches Stadion und welcher Klub ihn in am meisten beeindruckt hätten.

United-Fans feierten Cristiano Ronaldo auch im Real-Trikot

Als Grund nannte Pepe "die Art und Weise, wie die United-Fans Cristiano Ronaldo empfangen haben, obwohl er United für Real Madrid verlassen hatte." Er ergänzte: "So wie sie ihn bei Manchester United willkommen geheißen haben, hat mich das echt berührt."

Pepe prefers Manchester United to Liverpool. This is why... pic.twitter.com/H6KvOqdU2l — FootballJOE (@FootballJOE) 19. Juli 2019

2013 traten Pepe und Ronaldo mit Real in der bei ManUnited an. CR7 kassierte trotz seines 94-Millionen-Transfers nach Madrid im Jahr 2009 stehende Ovationen von den Fans seines Ex-Klubs.