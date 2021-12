Darts WM 2022: Wann findet das Finale statt?

Am 3. Januar 2022 steht wieder das Finale der Darts WM an. Damit wird also das Sportjahr 2022 gleich gebührend eingeleitet.

Letztes Jahr konnte sich der Waliser Gerwyn Price den Titel holen. Aber auch dieses Mal sind wieder einige starke Konkurrenten vertreten. Allen voran natürlich Michael van Gerwen und Peter Wright, der 2020 Weltmeister wurde. Gespielt wird natürlich wie jedes Jahr im Ally Pally im London. Eigentlich heißt das bereits im 18. Jahrhundert fertiggestellte Gebäude übrigens Alexandra Palace, benannt nach der damaligen Kronprinzessin Alexandra von Dänemark.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Finales der Darts WM 2022 im TV und LIVE-STREAM.

Darts WM 2022: Das Finale im Überblick

Datum 3. Januar 2022 Uhrzeit 22 Uhr (deutscher Zeit) Spieler Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2 Spielort Alexandra Palace (London)

Darts WM 2022: Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Wie oben erwähnt heißt der letztjährige Gewinner des Titels Gerwyn Price. Allerdings ist die Weltspitze des Darts auch dieses Jahr wieder sehr eng beieinander. Sowohl Michael van Gerwen als auch Peter Wright werden sicherlich versuchen, bis in das Finale vorzustoßen. Aber auch Gary Anderson ist noch mit von der Partie. Er stand letztes Jahr im Finale Gerwyn Price gegenüber und konnte sich den Weltmeistertitel bereits zweimal sichern.

Aber auch der deutsche Dartsport konnte gut Werbung machen. Insgesamt waren vier Spieler bei der diesjährigen Weltmeisterschaft vertreten, Florian Hempel sorgte dabei sogar für eine Sensation. In der zweiten Runde besiegte er den Weltranglistenfünften Dimitri van den Bergh.

Darts WM 2022: Wer überträgt die Weltmeisterschaft?

Verantwortlich für die Übertragung der Darts WM 2022 ist sowohl der Free-TV-Sender Sport1 als auch der Streamingdienst DAZN. Auf beiden könnt Ihr alle Spiele und Duelle live und in voller Länge verfolgen.

Darts WM 2022: Die Gewinner der letzten 10 Jahre