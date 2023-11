"Dann glaube ich, dass wir gehen werden": Frau von Real-Star deutet Transfer an

Andriy Lunin kommt bei Real Madrid normalerweise kaum zu Einsätzen. Ein Abgang im Sommer für mehr Spielpraxis ist laut seiner Frau wahrscheinlich.

WAS IST PASSIERT? Die Ehefrau von Andriy Lunin hat einen Abgang des Torhüters von Real Madrid ins Gespräch gebracht. Der Vertrag des 24-Jährigen beim spanischen Vizemeister läuft im Sommer 2024 aus.

WAS WURDE GESAGT? Anastasia Lunin schrieb am Freitag in einer Instagram-Story: "Wenn es einen Klub gibt, in dem er spielt, dann glaube ich, dass wir gehen werden." Sie seien "natürlich bereit", Real zu verlassen, meinte sie weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Andriy Lunin ist bei Real nominell die Nummer drei hinter Thibaut Courtois und Kepa Arrizabalaga. Weil Kepa, der vor der Saison für den schwer am Knie verletzten Courtois vom FC Chelsea kam, aktuell ebenfalls ausfällt, bekommt Lunin Einsatzzeiten bei den Profis. Beim 3:0 in der Champions League gegen Braga unter der Woche parierte er einen Strafstoß und überzeugte auch am Samstag beim 5:1 in LaLiga gegen den FC Valencia.

Reals Trainer Carlo Ancelotti meinte zur Torhütersituation: "Die Torwartdebatte gibt es immer. Als Kepa gespielt hat, hat er es sehr gut gemacht. Und als Lunin eingesetzt wurde, hat er es sehr gut gemacht. Von daher ist die Debatte immer offen. Jeder kann gute und weniger gute Phasen durchmachen, daher muss der Ersatzmann bereit sein."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Lunin stammt aus der Jugend von Dnipro Dnipropetrovsk und wechselte 2018 für 8,5 Millionen Euro Ablöse von Zorya Lugansk zu den Blancos. Seitdem war der ukrainische Nationalspieler dreimal verliehen, an CD Leganés, Real Valladolid und Real Oviedo.