Ex-Roma-Kapitän Daniele De Rossi wechselt zu Boca Juniors

Bereits am Donnerstag wurde De Rossi von hunderten Fans in Buenos Aires empfangen. Jetzt ist der Wechsel der Roma-Legende zu den Boca Juniors fix.

Der Wechsel des ehemaligen Weltmeisters Daniele De Rossi zu den Boca Juniors ist perfekt. Nach der Trennung vom italienischen Erstligisten unterschrieb der 36-Jährige beim Traditionsklub aus Buenos Aires einen Einjahresvertrag.

De Rossi hatte den dreimaligen italienischen Meister wegen Meinungsverschiedenheiten mit Klub-Präsident James Pallotta verlassen. Bereits am Donnerstag landete der Italiener in Buenos Aires und wurde dort von hunderten Fans euphorisch am Flughafen empfangen .

De Rossi war schon seit 2002 Teil der Profimannschaft der Roma und kam auf insgesamt 63 Tore und 54 Vorlagen in 616 Spielen für die Hauptstädter. In der abgelaufenen Saison bestritt der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt nur noch 23 Partien und war dabei an drei Toren beteiligt.