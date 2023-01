RB Leipzig: Dani Olmo heizt Spekulationen um Rückkehr zum FC Barcelona an

Bei der WM in Katar spielte Dani Olmo für Spanien eine wichtige Rolle. Nun äußerte er sich erneut über eine mögliche Rückkehr in die Heimat.

WAS IST PASSIERT? Offensivspieler Dani Olmo von RB Leipzig will im Laufe seiner Karriere nach Spanien zurückkehren und hat betont, dass sein Ex-Klub FC Barcelona "immer eine Heimat" für ihn sein wird.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte irgendwann zurückkehren, das wird großartig. Spanien ist mein Land, meine Liga", sagte der 24-Jährige im Gespräch mit der Bild. "Ich habe sechs Jahre dort gespielt, als ich jung war. Der FC Barcelona wird immer eine Heimat für mich sein. Viele meiner Freunde aus der Nationalmannschaft spielen dort."

WAS IST DER HINTERGRUND? Olmo wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Barça in Verbindung gebracht. Der Nationalspieler wurde in der Jugend der Katalanen ausgebildet und hat sich nach seinem Abschied im Jahr 2014 zuerst bei Dinamo Zagreb und jetzt bei RB Leipzig stark entwickelt.

WIE GEHT ES WEITER? Beim Bundesligisten hat Olmo noch Vertrag bis 2024. Ob er diesen noch einmal verlängert oder schon bald den Wechsel in die Heimat anstrebt, ist noch offen.

"Ich denke gerade nicht darüber nach, sondern nur an die nächsten Spiele. Wir haben drei Wettbewerbe vor uns. Im Fußball geht es so schnell, da kann sich ständig etwas ändern. Ich habe meinen Berater, der sich darum kümmert", sagte er angesprochen auf einen möglichen Abgang.

