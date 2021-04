"Als hätte ich ihm einen Gefallen getan": Als der achtjährige Dani Olmo Lionel Messi abblitzen ließ

Ein achtjähriges Kind darf ein Foto mit Lionel Messi machen und will eigentlich verzichten. Gibt es nicht? Doch. Dani Olmo weiß davon zu erzählen.

HINTERGRUND

Es muss irgendwann im Jahr 2007 gewesen sein. Lionel Messi war noch ein 19- oder 20-jähriges Supertalent, startete gerade seine unfassbare Weltkarriere beim FC Barcelona und rund um den Globus begannen die Kids, diesem argentinischen Wunderdribbler nachzueifern. Vor allem natürlich in Katalonien, wo Dani Olmo nur wenige Kilometer vom Camp Nou entfernt aufwuchs. An jenem Tag war ihm Messi aber relativ egal.

Der damals achtjährige Olmo begleitete seinen Vater, der seinerzeit Trainer eines kleineren Vereins in Katalonien war, zu einem Spiel. "Ich spielte alleine mit einem Ball, als jemand - ich glaube, es war ein Freund meines Vaters - zu mir rüber kam und sagte: 'Hey Dani, komm' mit! Du wirst es nicht glauben: Du kannst ein Foto mit Lionel Messi machen'", schreibt der Mittelfeldspieler von RB Leipzig in einem Beitrag für The Players' Tribune.

Der heute sechsmalige Weltfußballer war zu dem Spiel der Mannschaft von Olmos Vater in Castelldefels gekommen, offenbar spielte ein Freund von ihm dort mit. "Wow, Messi? In Castelldefels? Welches Kind würde dieses Foto mit ihm nicht machen wollen? Na ja, ich", schreibt Olmo.

Dani Olmo: Foto mit Messi? "Nein, danke, alles gut"

Er wollte einfach nur weiter trainieren, immer besser am Ball werden, sich nicht ablenken lassen. "Ich meinte: 'Nein, danke, alles gut. Ich will weiterspielen. Es wäre ja nur ein Foto, oder?'" Olmo musste beinahe gezwungen werden, doch mit zur Tribüne zu kommen und das Bild mit dem aufstrebenden Superstar aufzunehmen.

"Ich sagte noch nicht einmal etwas zu ihm. Ich wartete nur auf den Blitz und ging direkt wieder, um weiterzuspielen - so als hätte ich ihm einen Gefallen getan", erinnert sich der heute 22-jährige spanische Nationalspieler. Im Nachhinein ist er übrigens glücklich, dass man ihn gegen seinen Willen zu dem Bild mit Messi gedrängt hat: "Ich habe das Foto immer noch, eingerahmt bei mir zuhause. Damals war ich einfach nicht glücklich darüber, dass meine wertvolle Spielzeit unterbrochen wurde - auch wenn eine Legende dafür verantwortlich war. Ich denke, das Ganze veranschaulicht ganz gut, wie sehr ich den Ball liebte. Nicht einmal Messi war eine Ablenkung. Sorry, Leo!"

Kurz nach dem Foto mit Messi wechselte der hochveranlagte Olmo von Espanyol in den Nachwuchs Barcas, wurde in La Masia ausgebildet. Allerdings wählte er mit 16 einen ungewöhnlichen Weg, verließ Barcelona in Richtung Dinamo Zagreb und wurde in Kroatien zum Profi. "Barcelona glaubte mir erst gar nicht, dass ich gehe. Niemand verlässt Barca und geht nach Kroatien. Niemand. Das macht man einfach nicht", erklärt Olmo.

Dani Olmo: Über Zagreb zum Nationalspieler

Für ihn selbst sei jedoch von vornherein klar gewesen, dass der Schritt nach Zagreb der richtige sei. "Ich wusste nichts über Kroatien, aber ich wusste auch, dass ich bei Barca Gefahr laufen würde, im System unterzugehen. Einfach nur ein weiterer Spieler zu werden, dem man keinen klaren Weg in die erste Mannschaft bieten kann."

In Zagreb debütierte Olmo noch mit 16 bei den Profis in der 1. Liga, konnte sich in der Champions League für höhere Aufgaben empfehlen und wurde sogar A-Nationalspieler. Anfang 2020 folgte der Wechsel nach Leipzig, für RB steht er in der laufenden Saison bisher bei vier Toren und elf Assists in 39 Pflichtspieleinsätzen.