Damac FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo: Wer zeigt / überträgt das Spiel heute im TV und LIVE STREAM?

Der Damac FC empfängt am 18. Spieltag der Saudi Professional League Al-Nassr mit Superstar Cristiano Ronaldo. Anpfiff des Ligaspiels ist am Samstag, 25. Februar 2023, um 16.30 Uhr im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in der Stadt Abha. Wird die Partie live im TV oder im STREAM gezeigt? Und falls ja, welcher Anbieter zeichnet für die Übertragung verantwortlich? GOAL hat die wichtigsten Infos gesammelt.

Cristiano Ronaldo entwickelt sich bei Al-Nassr immer mehr zum Sieggaranten, erst am vergangenen Wochenende trug er mit zwei Assists gegen den Al-Taawoun FC einen großen Teil zum 2:1-Erfolg bei. Insgesamt steht der 38-Jährige nach fünf Partien für den saudi-arabischen Tabellenführer bei fünf Treffern und jenen zwei Vorlagen, lediglich im Saudi Super Cup setzte es eine Pleite gegen Al-Ittihad.

Nun kommt es heute zum Duell mit dem Damac FC, gegen den Tabellen-7. sind CR7 und Co. naturgemäß Favorit. Bereits das Hinspiel ging mit 2:1 an Al-Nassr, damals trafen Anderson Talisca und Sami Al-Najei für das Team von Trainer Rudi Garcia. Setzt sich erneut Al-Nassr durch oder kann Außenseiter Damac FC Cristiano Ronaldo und seinen Kollegen ein Bein stellen? Und wer zeigt / überträgt heute live in TV und STREAM?

Paarung: Damac FC vs. Al-Nassr Wettbewerb: Saudi Professional League, 18. Spieltag Anstoß: 25. Februar 2023 (heute), 16.30 Uhr Austragungsort: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Abha, Saudi-Arabien)

Damac FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo: Wird das Spiel heute im Free-TV gezeigt / übertragen?

Nein, die Saudi Professional League könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Allerdings gibt es die Möglichkeit, Damac FC vs. Al-Nassr im LIVE-STREAM oder Pay-TV zu sehen.

Damac FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo: Wo wird die Partie im Pay-TV gezeigt / übertragen?

Im Pay-TV könnt Ihr das nächste Spiel von Cristiano Ronaldo und seinem Verein auf jeden Fall genießen. Sportdigital Fußball hält die Rechte für die saudi-arabische Liga und kann als linearer TV-Sender bei einem bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzugebucht werden.

Um 16.20 Uhr, also zehn Minuten vor dem Anpfiff, startet die Live-Übertragung. Auf der Website könnt Ihr schauen, ob Sportdigital Fußball bei Eurem Pay-TV-Anbieter hinzugebucht werden kann.

Damac FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo: Sportdigital Fußball zeigt / überträgt heute im LIVE STREAM

Natürlich könnt Ihr auch ein kostenpflichtiges Abo direkt bei Sportdigital Fußball abschließen und den LIVE-STREAM über die Mediathek abrufen. Infos zu den einzelnen Varianten und den Kosten findet Ihr hier.

Verfügt Ihr über ein DAZN-Abo, seht Ihr die Saudi Professional League auch beim Streamingdienst. Dank einer Kooperation mit Sportdigital Fußball werden ausgewählte LIVE-STREAMS auch dort bereitgestellt und können über Web, App und Smart-TV abgerufen werden.

Damac FC vs. Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo: DAZN zeigt / überträgt heute live im STREAM

Mit einem Abo bei DAZN habt Ihr zudem Zugriff auf viele weitere LIVE-Übertragungen aus der Welt des Sports. Dazu zählen beispielsweise ausgewählte Bundesliga-Spiele, nahezu alle Partien der UEFA Champions League, weitere Top-Ligen wie die Serie A oder auch Darts, NBA und NFL.

Für den Abschluss eines Abos habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Das Komplett-Paket erhaltet Ihr beispielsweise für 39,99 Euro monatlich bzw. 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Eine komplette Übersicht findet ihr auf der Internetseite von DAZN.

