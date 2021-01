Leon Dajaku vom FC Bayern München steht mit vier Klubs in Kontakt - Entscheidung noch in dieser Woche angedacht

Bayerns Leon Dajaku steht kurz vor dem Absprung. Neben zwei Bundesligisten zeigt auch Milan Interesse. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist an einem Leihgeschäft von Bayern Münchens Offensiv-Allrounder Leon Dajaku interessiert, doch auch die AC Milan, der und sind Informationen von Goal und SPOX zufolge am 19-Jährigen dran.

Genau wie Union streben auch die drei Klubs jeweils eine Leihe mit Kaufoption an. Dajaku und sein Management hielten in den vergangenen Tagen Videocalls mit Vertretern aller vier Klubs ab. Der Spieler will den FC Bayern unbedingt noch in dieser Transferphase per Leihe verlassen, um regelmäßig Spielpraxis auf höherem Niveau zu sammeln.

Nach je zwei Bundesligaeinsätzen in den vergangenen beiden Saisons für seinen Ex-Klub und den FC Bayern kam Dajaku in dieser Saison für die Profis lediglich beim 3:0-Sieg im gegen den 1. FC Düren für zehn Minuten zum Einsatz.

Quelle: Imago Images / foto2press

Ansonsten ist er Stammspieler bei der Reserve, für die er in dieser Drittliga-Saison in 14 Spielen drei Tore erzielte und ein weiteres auflegte. Trainer Holger Seitz bot ihn meist auf dem linken Flügel auf, vereinzelt aber auch auf dem rechten sowie im Zentrum.

Beim 2:0-Sieg der Mannschaft gegen den SV Meppen am Dienstag stand Dajaku nicht im Kader, um seine Zukunft zu klären. Bis jetzt hat er sich noch für keine der vier Optionen entschieden, dies soll aber noch bis Ende dieser Woche geschehen.

Leon Dajaku: Was für die jeweiligen Interessenten spricht

Für die Überraschungsmannschaft Union (Platz 5) und die abstiegsbedrohten Kölner (Platz 16) spricht die wohl einfachere Integration, für den aktuellen Tabellenführer der Milan der zweifelsohne reizvolle Namen und für Nizza ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Kollegen Flavius Daniliuc, mit dem Dajaku bereits in der U19 des FC Bayern zusammengespielt hatte. Während des Lockdowns im Frühling waren die beiden zwei von nur vier Spielern, die am FC Bayern Campus wohnten.

Anschließend wechselte der 19-jährige Österreicher Daniliuc ablösefrei nach Nizza und erkämpfte sich dort nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile einen Stammplatz in der Innenverteidigung. Derzeit belegt die Mannschaft in der Platz 13.

Auch Dajaku dachte bereits im Sommer über einen Abschied nach, damals hatten englische und italienische Erst- und Zweitligisten konkretes Interesse. Seine Vertreter reisten im September sogar für Gespräche nach , ein Wechsel zerschlug sich letztlich aber. Während die interessierten Klubs eher eine feste Verpflichtung anstrebten, präferiert Dajaku eine Leihe. Sein Ziel war und ist es weiterhin, sich langfristig beim FC Bayern durchzusetzen.