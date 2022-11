Dänemark vs. Tunesien live sehen: Die WM 2022 heute im TV und LIVE-STREAM

Im ersten WM-Spiel begegnet Dänemark der tunesischen Nationalelf. Die Infos zur Übertragung des Spiels könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Für Dänemark geht es im ersten WM-Spiel heute (22. November 2022) gegen Tunesien. Die Partie im Education-City-Stadion in Al-Rayyan beginnt um 14:00 Uhr (deutsche Zeit).

Nach einigen aussagekräftigen Siegen gegen Chile und Japan musste sich Tunesien in der Vorbereitung zuletzt gegen Brasilien mit 1:5 geschlagen geben. Diese Niederlage gegen einen der Top-Favoriten der WM wird den Tunesiern aber nur wenig Wind aus den Segeln genommen haben.

Auch Dänemark konnte allerdings zuletzt ein Ausrufezeichen setzen und gewann mit 2:0 gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Wer die Partie in Gruppe D für sich entscheiden kann, bleibt also abzuwarten.

GOAL liefert Euch die nötigen Infos zur Übertragung, damit Ihr die vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Dänemark vs. Tunesien heute live sehen: Die Eckdaten zur Partie

Begegnung Dänemark vs. Tunesien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 22. November - 14:00 Uhr Spielort Education-City-Stadion (Al-Rayyan)

Dänemark vs. Tunesien live sehen: Die TV-Übertragung der WM heute

Wenn Ihr genauer wissen wollt, wo Ihr das Duell zwischen Dänemark vs. Tunesien live im TV sehen könnt, dann bleibt jetzt dran. Verantwortlich für die Übertragung der WM sind nämlich die ARD, das ZDF und Magenta TV.

Alle drei Sender zeigen die Partien der WM, allerdings sind im Free-TV nur 48 von 64 Spielen zu sehen. Wer jetzt nachrechnet, der erkennt, dass 16 Partien nur bei Magenta TV im Pay-TV zu sehen sein werden. Alle Spiele der deutschen Nationalelf sowie die meisten Begegnungen in der K.o.-Phase könnt Ihr aber im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Die heutige Partie zwischen Dänemark und Tunesien könnt Ihr komplett im Free-TV sehen. Verantwortlich dafür ist das ZDF. Die TV-Übertragung des Spieltages beginnt um 13:00 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer. Zu Gast im Studio ist dieses Mal der ehemalige dänische Nationalspieler Bjarne Goldbaek. Kommentator des Spiels ist Béla Réthy, der das Mikrofon dann ab 14:00 Uhr übernimmt.

Wie bereits eingangs erwähnt, könnt Ihr alle Spiele der WM natürlich auch bei Magenta TV verfolgen. Dafür braucht Ihr aber ein Abonnement, und das ist bei Magenta TV nicht kostenlos. Die WM bei Magenta TV zu verfolgen, kostet Euch zehn Euro monatlich. Mehr Infos dazugibt es hier.

Dänemark vs. Tunesien heute live: Die WM per LIVE STREAM sehen

Ihr könnt das erste WM-Spiel der Dänen in Katar natürlich nicht nur im TV erleben. Sowohl das ZDF als auch Magenta TV bieten Euch einen LIVE-STREAM an.

Der LIVE-STRAM des ZDF ist genauso wie die TV-Übertragung völlig kostenfrei. Wenn Ihr über ein internetfähiges Gerät verfügt, könnt Ihr einfach auf diesen Link klicken. Dann landet Ihr direkt im LIVE-STREAM des ZDF-Programms. Ab 14:00 Uhr könnt Ihr dort dann die ganze Partie sehen, natürlich auch wieder mit der bekannten Stimme von Béla Réthy als Kommentator.

Ebenso hat Magenta TV einen LIVE-STREAM im Angebot. Dieser ist aber nur abrufbar, wenn Ihr über ein gültiges Abo verfügt. Kostenlos zusehen könnt Ihr bei Magenta TV also weder im Pay-TV noch per LIVE-STREAM. Die verschiedenen Abonnement-Optionen, die Ihr bei Magenta TV habt, könnt Ihr hier nochmal nachlesen.

Dänemark vs. Tunesien live sehen: Der LIVE-TICKER von GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL verpasst Ihr nichts vom Spiel Dänemark vs. Tunesien, auch wenn Ihr nicht 90 Minuten vor dem TV und LIVE-STREAM sitzen könnt. Wenn Ihr also unterwegs seid, dann ist der LIVE-TICKER die ideale Möglichkeit, um trotzdem up to date zu sein, was das Spielgeschehen angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Dänemark gegen Tunesien heute im TV und LIVE STREAM sehen: Der Vorbericht

Die Bilder des EM-Dramas sind immer noch allgegenwärtig. Als Christian Eriksen an jenem 12. Juni 2021 wie vom Blitz getroffen zusammensackte und Notärzte minutenlang um sein Leben kämpften. Eriksen überlebte - und steht 17 Monate später mit Dänemark vor seiner dritten WM-Teilnahme.

"Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Es ist sehr speziell. Alles andere ist extra. Das ist jetzt mein Motto", sagte der 30-Jährige vor dem dänischen WM-Auftakt am Dienstag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Tunesien bewegt.

Auch Trainer Kasper Hjulmand war voller Emotionen, als er am Montag in Doha nach seinem Regisseur gefragt wurde. "Er ist unser Herz, unser Herzschlag. Er ist ein fantastischer Spieler und eine noch bessere Person. Er gibt uns so viel", sagte Hjulmand mit leuchtenden Augen. Alle seien "happy, wir lieben es, es ist ein Plus für Dänemark", betonte Kapitän Simon Kjaer. Eriksen sei eine "Inspiration für alle".

Dass Eriksen nach dem tragischen Zwischenfall überhaupt wieder so eine (Haupt-)Rolle einnehmen würde, war lange nicht klar. Er habe gehofft, "dass ich mitkommen könnte, dass ich gesund genug wäre und die Erlaubnis der Ärzte bekommen würde", sagte Eriksen. Es sei "ein kompletter Kontrast, jetzt hier zu sitzen und an der WM teilzunehmen".

Der 117-fache Nationalspieler war am 26. März erstmals wieder in den Kader von "Danish Dynamite" berufen worden - und ist längst wieder einer der großen Hoffnungsträger. Doch besonderen Druck verspürt er nach seinem Unfall nicht mehr. "Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich habe mich nie gestresst gefühlt. Als Spieler, in jeder Situation. Aber jetzt gehe ich unterbewusst davon aus, dass alles klappen wird", sagte Eriksen dem Sender NOS.

Eriksen hatte in der EM-Partie gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten. Die Folgen waren weitreichend. Wenige Monate später löste sein damaliger Verein Inter Mailand den bis 2024 laufenden Vertrag auf, da in Italien das Spielen mit einem implantierten Defibrillator nicht erlaubt ist. Über ein Engagement beim FC Brentford landete der Däne im Sommer schließlich bei ManUnited.

Das Thema ist im dänischen Team weiter präsent. "Es gibt mal einen Tag, vielleicht zwei, an denen ich nicht daran denke. Länger nicht", sagte Kjaer, ein dicker Kumpel von Eriksen, unlängst der Sport Bild: "Es ist ein Teil von uns geworden." Jener tragische 12. Juni 2021. (SID)

Dänemark vs. Tunesien heute live sehen: Die Übertragung der WM 2022 im TV und LIVE-STREAM

Dänemark vs. Tunesien heute live sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Dänemark:

Schmeichel - Christensen, Kjaer, Andersen - Kristensen, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Eriksen - Skov Olsen, Dolberg

Tunesien setzt auf folgende Aufstellung:

Dahmen - Talbi, Meriah, Bronn - Drager, Laidouni, Skhiri, Abdi, Ben Slimane - Msakni, Jebali