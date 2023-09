Cristiano Ronaldo in die WWE? Der Stürmer von Al-Nassr soll angeblich Stargast beim Crown-Jewel-Event werden

Der Portugiese könnte schon bald einen Auftritt als Stargast im Wrestling-Ring haben.

WAS IST PASSIERT? Die Wrestling-Vereinigung WWE (World Wrestling Entertainment) will den Bekanntheitsgrad ihrer Crown-Jewel-Show nach oben schrauben und plant dafür einen Auftritt von Cristiano Ronaldo. Laut der spanischen Sportzeitung As soll der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger bei dem Event im November dieses Jahres als Stargast auftreten. Die Crown-Jewel-Show findet dann in Saudi-Arabien statt.

WAS WURDE GESAGT? Bestätigt ist ein CR7-Auftritt bei der WWE aber noch nicht. Wrestling-Reporter Sean Ross Sapp schrieb bei X: "Ich habe die WWE zu den Gerüchten über Auftritte von Cristiano Ronaldo bei der WWE gefragt, und sie hatten keine Antwort."

Laut As soll Ronaldo das Erscheinen bei der Crown-Jewel-Show mit einem hohen Honorar schmackhaft gemacht werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 38-Jährige steht seit Januar in Saudi-Arabien bei Al-Nassr unter Vertrag. Er gilt als Fan anderer Sportarten und besuchte auch mehrfach Boxkämpfe. So zum Beispiel auch den Fight zwischen YouTube-Star Jake Paul und Tommy Fury im vergangenen Februar.

WHAT NEXT FOR RONALDO? Mit Al-Nassr trifft Ronaldo am Freitag in einem Heimspiel der Saudi Pro League auf Al-Ahli.