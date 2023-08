Cristiano Ronaldo wischt Gegenspieler eigenen Schweiß ins Gesicht

Cristiano Ronaldo hat offenbar seinen eigenen Schweiß einem Gegenspieler ins Gesicht gewischt.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo geriet in eine merkwürdige Konfrontation mit Ali Albulayhi von Al-Hilal, während er auf die Ausführung eines Freistoßes wartete. Nachdem er von dem Verteidiger leicht geschubst worden war, rieb Ronaldo seine Hand wenige Sekunden an seinem Rücken unter seinem Trikot, bevor er sie Albulayhi ins Gesicht wischte.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo erzielte zwei Treffer beim 2:1-Sieg von Al-Nassr nach Verlängerung und gewann damit den Arab Club Champions Cup. Doch obwohl der Star seine erste Trophäe in Saudi-Arabien gewann, war es dieser "Streich", der die Aufmerksamkeit der Fans und Zuschauer auf sich zog.

WIE GEHT ES WEITER? Nun, da der ehemalige Star von Manchester United seine erste Trophäe für Al-Nassr in der Tasche hat, wird er weiter daran arbeiten, seine Mannschaft zu Erfolgen in der Liga zu führen.

Al-Nassr beginnt die Saison in der saudischen Profiliga am Montag gegen Steven Gerrards Al-Ettifaq, wobei Ronaldo verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung steht.