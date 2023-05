Cristiano Ronaldo wird von ehemaligen Al-Nassr-Akteur wegen seines Torjubels gegen Al-Raed in den sozialen Medien verhöhnt

Der "Siuuu"-Torjubel von Cristiano Ronaldo ist weltbekannt. Ein ehemaliger Al-Nassr-Akteur verhöhnte CR7 nun jedoch für seinen Jubel.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo wurde von einem ehemaligen Al-Nassr-Star brutal verspottet, nachdem er seinen berühmten "Siiuuu"-Torjubel beim 4:0-Sieg gegen Al-Raed zum Besten gegeben hatte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr fuhr gegen den Tabellenelften der Saudi Pro League einen ungefährdeten Erfolg ein, bei dem sich auch der portugiesische Superstar mit einem Treffer auf die Torschützenliste eintragen konnte. Bejubelt wurde die Bude selbstverständlich mit seinem "Siiuuu"-Torjubel. Das gefiel dem ehemaligen polnischen Nationalspieler und von 2014 bis 2016 für Al-Nassr aktiven Adrian Mierzejewski überhaupt nicht.

WAS WURDE GESAGT? Mierzejewski postete in den sozialen Medien ein Video, in dem Ronaldo sein zwölftes Tor in 15 Einsätzen für Al-Nassr feiert: "Dieser Moment, wenn du den Supercup verloren hast, du im Halbfinale der Copa ausgeschieden bist, du das Derby gegen Hilal verloren hast, was bedeutet, dass du zu 99% keine Meisterschaft gewonnen hast, aber du gegen Al Raed ein Tor geschossen hast und deine Mannschaft 4-0 gewonnen hat."

WIE GEHT ES WEITER? Al-Nassr hat bei sechs verbleibenden Spieltagen drei Punkte weniger und ein Spiel mehr als Tabellenführer Al-Ittihad. Durch das Aus im Pokal könnte Ronaldo seine erste Saison in Saudi-Arabien dementsprechend titellos beenden.