Kein FC Bayern, kein FC Chelsea: Manchester United lehnt Verkauf von Cristiano Ronaldo wohl ab

Zuletzt wurden unter anderem Bayern und Chelsea mit Cristiano Ronaldo in Verbindung gebracht. Manchester United will ihn aber wohl halten.

Manchester United wird Cristiano Ronaldo offenbar keine Freigabe für einen Verkauf im Sommer erteilen. Der Klub erwartet, dass der Weltstar bleibt. Dies berichtet Sky Sports.

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Gerüchte, wonach Cristiano Ronaldo Manchester United nur eine Saison nach der Rückkehr wieder verlassen will, aber der englische Topklub lehnt nach einem Bericht von Sky Sports einen Wechsel kategorisch ab.

Bei Manchester United geht man demnach davon aus, dass der 37 Jahre alte Offensivspieler seinen Vertrag, der noch bis 2023 läuft, erfüllen wird.

Dass sich Manchester United nicht für die Champions League qualifizieren konnte und der bisherige Mangel an Verstärkungen für die neue Saison, sollen Ronaldo dazu veranlasst haben, seinen Berater Jorge Mendes zu konsultieren, um Alternativen auszuloten.

So soll sich der Ronaldo-Agent in der letzten Woche mit Todd Boehly, dem neuen Miteigentümer des FC Chelsea, getroffen haben und dabei auch über Ronaldo gesprochen haben. Auch über den FC Bayern gab es zuletzt Spekulationen, wonach Mendes seinen langjährigen Klienten in München angeboten habe.

Portugal-Experte: "Der FC Bayern ist für Ronaldo die einzige Option"

Der portugiesische Journalist Pedro Sepulveda sieht den FC Bayern gar als einzige Option, was einen eventuellen Ronaldo-Transfer angeht. Bei Sky Sports sagte er: "Er ist völlig besessen davon, in der Champions League zu spielen, und kommt mit der Tatsache, dass er in naher Zukunft nicht mehr dabei sein wird, nicht gut zurecht."

Daher habe Ronaldo "mit seinem Agenten Jorge Mendes gesprochen". Dieser prüfe nun, "ob es andere Möglichkeiten gibt. Er sagte, er werde mit den Vereinen sprechen, die die Champions League gewinnen wollen. Die englischen Klubs kann man vergessen, denn ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Ronaldo nicht für einen anderen Verein in England spielen wird und in das Projekt von Paris Saint-Germain passt er nicht."

So kommt er zum Schluss: "Es bleibt Bayern München als Option. Es gab kein Interesse von Bayern, aber Mendes hat mit ihnen gesprochen und ihnen die Frage gestellt: 'Was haltet ihr davon, Ronaldo für die nächste Saison zu kaufen?' Die Bayern waren etwas verwirrt, als Mendes ihnen Ronaldo anbot, da er nicht der Spielertyp ist, nach dem sie normalerweise suchen würden." Und den sie wohl auch gar nicht bezahlen könnten.

Was macht also Ronaldo? Zum Saisonende bekräftigte Ronaldo noch seine Verbundenheit mit Manchester United und klang so gar nicht nach Abschied: "Ich war und bin immer noch sehr glücklich, hier zu sein, und was ich den Fans sagen muss, ist, dass sie unglaublich sind. Selbst wenn wir Spiele verloren haben, haben sie uns immer unterstützt, sie waren immer bei uns."

Erik ten Hag will, dass Ronaldo bei Manchester United bleibt

Und auch über den neuen Trainer Erik ten Hag freute sich Ronaldo: "Ich weiß, dass er bei Ajax einen fantastischen Job gemacht hat und dass er ein erfahrener Trainer ist, aber wir müssen ihm Zeit geben", sagte Ronaldo: "Ich hoffe natürlich, dass wir Erfolg haben. Also wünsche ich ihm das Beste."

Auch ten Hag formulierte bei seiner Vorstellung sehr klar, dass er mit Ronaldo plant und sich viele Tore von ihm erhofft. Auch er soll einem Verkauf klar abgeneigt sein. Ist damit das letzte Wort gesprochen?