Cristiano Ronaldo verrät: Diesen Traumjob will ich nach meiner Karriere machen

Cristiano Ronaldo will sich nach dem Karriereende auf verschiedenen Feldern versuchen - vor allem eine Sache hat es ihm dabei wohl besonders angetan.

Superstar Cristiano Ronaldo hat über seine Ziele nach seiner aktiven Karriere als Profi-Fußballer gesprochen und dabei verraten, dass eine Sache, die er in seinem Leben noch erreichen will, eine Rolle als Schauspieler in einem Film ist. Einen Job als Trainer hatte er kürzlich weitestgehend ausgeschlossen.

"Ich hoffe, dass ich noch länger als 50 Jahre lebe, um neue Dinge zu lernen und um mich verschiedenen Herausforderungen zu stellen", sagte CR7 auf der Dubai Sports Conference über die Zeit nach einem Karriereende. "Eines der Dinge, denen ich mich stellen möchte, ist beispielsweise die Schauspielerei, in einem Film mitzuspielen."

Cristiano Ronaldo will "Neues lernen"

Generell empfiehlt der 34-Jährigen allen, "immer etwas Neues zu lernen." Das sei das, wonach er "immer strebe". Allerdings liegt das Ende seiner Traum-Karriere für ihn noch in der Ferne, wie er ebenfalls betonte.

Seit Sommer 2018 spielt Cristiano Ronaldo nach zahlreichen Jahren bei für . Sein Vertrag bei der Alten Dame läuft noch bis 2022.