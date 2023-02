Cristiano Ronaldo verkauft seine Villa in Manchester

Cristiano Ronaldo hat seine Zelte in Manchester zum Jahreswechsel abgebrochen. Jetzt trennt er sich von seiner Luxus-Villa.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo bietet seine Luxus-Villa in Manchester zum Verkauf an. Das berichtet die Sun. Der Portugiese will etwas mehr als sechs Millionen Euro für das Gebäude haben.

WAS WURDE GESAGT? Als "Meisterwerk des modernen Designs" beschreibt der Makler Jackson-Stops die Villa.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Villa verfügt unter anderem über ein Gästehaus, einen Indoor-Pool, ein Gym, einen Tennisplatz und einen Kinosaal.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ronaldo wechselte zu Beginn des Jahres von Manchester United, das seinen Vertrag auflöste, zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Dort soll er angeblich 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen.