Cristiano Ronaldo sagt Vorbereitungstour mit Manchester United ab

CR7 bleibt den Einheiten von Manchester United weiter fern. Auch ins Trainingslager wird der Portugiese nicht mitreisen.

Superstar Cristiano Ronaldo wird nach den jüngsten Wechselgerüchten nicht mit dem englischen Rekordmeister Manchester United ins Trainingslager nach Thailand und Australien fliegen. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Ronaldo gab an, sich aus familiären Gründen eine zusätzliche Auszeit nehmen zu müssen.

Bereits am Montag hatte der Portugiese aus diesen Gründen beim ersten Training der Nationalspieler unter dem neuen Teammanager Erik ten Hag gefehlt.

FC Bayern: Gerüchte um Transfer von Cristiano Ronaldo

Nach Informationen von GOAL und SPOX strebt der Torjäger einen Transfer in diesem Sommer an. Die Red Devils stellten am Donnerstag jedoch klar, dass Ronaldo "weiterhin einen Vertrag" habe und "nicht zum Verkauf" stehe. Der Torjäger war erst 2021 von Juventus Turin nach Manchester zurückgekehrt. Schon von 2003 bis 2009 hatte er für United gespielt.

Zu den möglichen Interessenten für Ronaldo, den die verpasste Champions-League-Qualifikation sowie bislang ausgebliebene Verstärkungen für die Mannschaft stören sollen, soll auch Bayern München gehört haben - doch Vorstandsboss Oliver Kahn betonte am Mittwoch, dass der Portugiese für den deutschen Rekordmeister kein Thema sei.