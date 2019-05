Juventus-Stürmer Cristiano Ronaldo hat sich ein neues Auto gekauft - und das hat es offenbar in sich: Dem Mirror zufolge, der auf mehrere Medienberichte verweist, ist es der Bugatti "La Voiture Noire", angeblich der teuerste Neuwagen, der je gebaut wurde.

Umgerechnet gut elf Millionen Euro soll der schwarze Luxuswagen gekostet haben. Für Ronaldo ist der teure Preis allerdings verkraftbar: Allein sein Jahresgehalt bei beträgt 30 Millionen Euro, dazu kommen noch Nebeneinkommen, beispielsweise durch Sponsorenverträge.

Der Wagen ist eine Hommage an ein früheres Bugatti-Modell aus den späten 1930er Jahren. Die Neuauflage wurde nun anlässlich des 110-jährigen Jubiläums des ursprünglich französischen Automobilunternehmens gebaut. Der Supersportwagen soll wie der Vorgänger "Chiron" 1500 PS unter der Haube haben, 420 Stundenkilometer kann das Auto angeblich schnell sein.

At almost $19 million, this Bugatti is the most expensive new car ever sold https://t.co/jBapU8ENVc pic.twitter.com/r9il30v7tE