"Wir haben seitdem nicht mehr gesprochen": Ex-Portugal-Trainer Fernando Santos enthüllt Streit mit Cristiano Ronaldo

Bei der WM 2022 setzte Santos Ronaldo in der K.o.-Phase auf die Bank. CR7 gefiel das natürlich überhaupt nicht.

WAS IST PASSIERT? Der frühere portugiesische Nationaltrainer Fernando Santos hat verraten, dass er seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2022 in Katar keinen Kontakt mehr zu Cristiano Ronaldo hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben nicht mehr gesprochen, seit ich aus Katar zurück kam", sagte Santos gegenüber A Bola. Der 69-Jährige hatte seinen Superstar Ronaldo zunächst im Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) überraschend auf die Bank gesetzt. Zwar wurde CR7 für die Schlussviertelstunde eingewechselt, auch in der Startelf des Viertelfinals gegen Marokko (0:1) fehlte der fünfmalige Weltfußballer dann aber.

Santos blickte auf sein Gespräch mit Ronaldo vor jenem Viertelfinale zurück: "Am Morgen des Spiels sagte ich ihm, dass er nicht spielen würde und erklärte ihm meine Entscheidung. Er hat es missverstanden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Santos, der kurz nach dem Turnier entlassen wurde, wechselte CR7 gegen Marokko in der 51. Minute ein, auch Ronaldo konnte das Aus aber nicht mehr verhindern. "Von meiner Seite aus hat sich an unserer Beziehung nichts geändert und er ist weiterhin wie ein Sohn für mich", betonte Santos. "Er weiß, dass ich immer da bin, wenn er anrufen will."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Unter Santos-Nachfolger Roberto Martínez war Ronaldo zuletzt in der EM-Qualifikation wieder gesetzt. In sieben Einsätzen unter dem neuen Coach sind dem 38-Jährigen neun Tore gelungen.

Insgesamt steht Ronaldo derzeit bei 127 Toren in 203 Länderspielen für Portugal.