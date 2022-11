Cristiano Ronaldo - Experte verrät: Rückkehr zu Sporting könnte CR7-Image in Portugal aufpolieren

Cristiano Ronaldo hat in Portugal keineswegs nur Verehrer, wie ein Experte nun verriet. Ein Wechsel zu Sporting bleibt Thema.

WAS IST PASSIERT? Duarte Monteiro, Journalist bei den portugiesischen Plattformen ZeroZero und ELEVEN Portugal, hat in einem Interview mit Sport1 erklärt, wie Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo von einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Sporting CP profitieren könnte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dass CR7 möglicherweise zum Ende seiner Karriere hin noch einmal für Sporting spielen könnte, war in den vergangenen Jahren immer wieder mal Thema. Letzten Sommer, als der 37-jährige Portugiese United eigentlich verlassen wollte, kamen die Spekulationen erneut auf. Auch für die Zeit nach Ablauf seines Vertrages in Manchester kommenden Sommer gilt eine Rückkehr zu dem Klub, für den er von 1997 bis 2003 spielte und bei dem er Profi wurde, als mögliche Option.

WAS WURDE GESAGT? "In Deutschland wisst ihr es vielleicht nicht, aber CR7 ist auch unter den Portugiesen nicht unumstritten. Er spaltet auch hier viele Meinungen", erklärte Experte Monteiro. Sporting wäre für Ronaldo "ein schöner und sicherer Ort, um seine Karriere ausklingen zu lassen", führte er aus. Allerdings sei das Thema CR7-Rückkehr mehr ein mediales als ein wirklich konkretes, auch unter den Fans ist es Monteiro zufolge gar nicht derart präsent. "So richtig glaubt im Umfeld keiner daran. Die Geschichte bewegt sich für die Anhänger eher in der Kategorie 'Fantasie'. Auch deswegen ist es schwierig zu bewerten, wie die Sporting-Fans über eine mögliche Rückkehr denken."

WIE GEHT ES WEITER? Ronaldo steht bei United noch bis 2023 unter Vertrag, ist unter Trainer Erik ten Hag aber kein Stammspieler mehr. Zuletzt wurde daher sogar über einen Abschied bereits im Januar spekuliert, spätestens im kommenden Sommer dürfte die zweite Zeit des fünfmaligen Weltfußballers im Old Trafford aber enden. Sporting wird dann sicherlich wieder als eine der Möglichkeiten genannt werden, um seine Karriere fortzusetzen.