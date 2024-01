"Die Leute dachten, ich sei verloren": Cristiano Ronaldo schlägt gegen seine Kritiker zurück

Seine Zeit bei Manchester United endete sehr negativ. Dass er auch bei Al-Nassr trifft, ist für Ronaldo umso mehr eine Genugtuung.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat eine Spitze an die Leute gesendet, die ihn allen voran nach dem Ende seiner zweiten Zeit bei Manchester United bereits abschreiben wollten.

WAS WURDE GESAGT? "Nachdem, was damals bei Manchester United und in der Nationalmannschaft passiert ist, dachten die Leute, ich sei verloren", sagte der Stürmerstar von Al-Nassr zu Record. "Die Wahrheit ist aber, dass ich weiterhin fokussiert blieb und eine tolle Phase bei Al-Nassr habe."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo war bei United in der Saison 2022/23 kein unangefochtener Stammspieler mehr, überwarf sich mit dem Verein und sein Vertrag wurde schließlich im November 2022 aufgelöst. Zudem saß CR7 bei der WM 2022 im Achtel- und Viertelfinale zunächst nur auf der Bank der portugiesischen Nationalmannschaft.

Anfang 2023 schloss sich Ronaldo dann Al-Nassr an und erzielte in Diensten des saudi-arabischen Erstligisten die meisten Tore in 2023. Dafür erhielt er bei den Globe Soccer Awards in Dubai jüngst einen Preis.

Neben seinen starken Leistungen für Al-Nassr ist der 38-Jährige auch in Portugals Landesauswahl wieder ein wichtiger Spieler. Mittlerweile steht er bei 128 Toren in 205 Länderspielen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty