Mit dem "schwachen" Fuß! Cristiano Ronaldo schießt Al-Nassr ins Halbfinale des Arab Club Champions Cup

Cristiano Ronaldo ist weiter in starker Verfassung und netzte auch gegen Raja CA.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo (38) hat seinen Lauf fortgesetzt und Al-Nassr mit seinem dritten Tor in den letzten drei Spielen ins Halbfinale des Arab Club Champions Cup geführt. Der portugiesische Starstürmer markierte beim 3:1-Sieg gegen Titelverteidiger Raja CA nach knapp 20 Minuten das zwischenzeitliche 1:0.

Auch der ehemalige Bayern-Star Sadio Mané war am Treffer Ronaldos beteiligt: Ein langer Ball des Linksaußen aus der eigenen Hälfte landete am Strafraum bei Anderson Talisca. Dieser bediente Ronaldo mustergültig und der Rechtsfuß vollstreckte aus 15 Metern mit links.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Am 9. August steht für Ronaldo, Mané und ihre Mannschaftskameraden das nächste Spiel an. Dann trifft Al-Nassr in der Vorschlussrunde des Arab Club Champions Cup auf den irakischen Vertreter Al-Shorta.