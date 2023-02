Cristiano Ronaldo in der Saudi Pro League zum Spieler des Monats gekürt

Erste Auszeichnung für CR7 in Saudi-Arabien: Im Februar war der Stürmer der Top-Spieler seiner Liga.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo (38) ist zum Spieler des Monats Februar in der Saudi Pro League gekürt worden. Das teilte die Liga am Dienstag offiziell mit. Es ist der erste volle Monat, den der Starstürmer für seinen neuen Klub Al-Nassr absolviert hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? CR7 kam im Februar in vier Partien für den Spitzenreiter zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. Zudem lieferte der mehrfache Weltfußballer noch zwei Assists.

Unter anderem gelangen Ronaldo ein Dreier- und ein Viererpack.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Al Nassr Twitter

WIE GEHT ES WEITER? Am Freitag bietet sich Ronaldo die nächste Gelegenheit, seine Bilanz weiter aufzupolieren: Dann trifft Al-Nassr zuhause auf das Tabellenschlusslicht Al-Batin.