"Leute haben Angst vor ihm": Dietmar Hamann über CR7-Einfluss auf Jadon Sancho

Ex-Premier-League-Profi Dietmar Hamann glaubt, das Umfeld sowie die Anwesenheit von Cristiano Ronaldo machen es Neuzugängen wie Jason Sancho schwer, sich bei Rekordmeister Manchester United einzuleben.

Sancho, der 72 Millionen Pfund teure Neuzugang von Borussia Dortmund, hat seit seiner Ankunft in Manchester Probleme. Während er beim 1:1-Unentschieden gegen Burnley am Dienstag zwar einer der besseren Spieler war, hat der Flügelspieler in dieser Saison trotzdem erst drei Tore erzielt und keine einzige Vorlage gegeben.

Hamann über Sancho: "Umfeld hilft kein bisschen"

Laut Hamann, könnte die Anwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo in der Mannschaft eine der Ursachen sein, da "die Leute Angst" vor dem 37-jährigen Stürmer hätten: "Ich glaube, dass das Umfeld bei Manchester United Sancho im Moment kein bisschen hilft. Es sieht nicht so aus, als ob man in einem guten Umfeld arbeiten könnte, und für einen neuen Spieler ist es nie einfach, vom ersten Tag an Leistung zu bringen", so der TV-Experte gegenüber Metro.

Wenn es nach Hamann geht, gilt das aber nicht nur für Sancho: "Das kann man über den Großteil der Mannschaft sagen, sie wirken nicht wie ein Team, das an einem Strang zieht, und ein Trainer muss versuchen, das zu ändern.“ Weiter meinte er: "Sie haben eine Menge Geld für Sancho bezahlt, und ich denke, dass sie es nur schwer wieder hereinbekommen werden, also wird er langfristig hierbleiben. Hoffentlich kann er anfangen, besser zu spielen, als er es bisher getan hat.“