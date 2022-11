Wegen Lionel Messi: Cristiano Ronaldo drohte 2019 mit Rücktritt

CR7 war nicht happy mit der Vergabe des Ballon d'Or 2018 an Luka Modric. Das führte zu einer kühnen Ankündigung ein Jahr später.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo wollte seine Laufbahn beenden, sollte Lionel Messi 2019 den Ballon d'Or gewinnen. Das legen Aussagen des Portugiesen in einer am Mittwoch veröffentlichten Biographie nahe. In dem Buch "Cristiano" schilderte der Starstürmer von Manchester United die Hintergründe seines Wechsels von Real Madrid zu Juventus 2018 und verriet außerdem, dass er gerne für Paris Saint-Germain gespielt hätte.

WAS WURDE GESAGT? Biograf Thierry Marchand, ein ehemaliger Journalist von France Football und der L'Équipe, hat die Biographie basierend auf neun Treffen mit Ronaldo geschrieben. Er zitiert den Portugiesen unter anderem in einem Gespräch von 2019 so: "Es ist leicht, in deiner Komfortzone zu bleiben, wenn du erfolgreich bist. Ich bin ein Risiko eingegangen, als ich nach Turin kam. Ich habe den Klub, die Liga und die Kultur gewechselt. Ich bin sicher, dass dieses Risiko mich den gewinn des Ballon d'Or (2018, d. Red.) gekostet hat. Wenn Messi dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnt, dann höre ich mit dem Fußball auf."

Außerdem schwärmte CR7 von PSG: "Ich weiß, dass die Tür offen steht. Ich kann mich sehen, wie im Parc des Princes vor 50.000 portugiesischen Einwanderern spiele. Das wäre fantastisch." Autor Marchand ordnete zudem ein: "Das war kein Hirngespinst mehr, sondern ein Angebot. Wenn Nasser Al-Khelaifi (PSG-Präsident, d. Red.) an diesem Abend hier anwesend gewesen wäre, hätte er ihm nur ein Stück Papier hinhalten müssen, um ihn zu einem PSG-Stürmer zu machen. Es war zu einfach, fast surreal."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo wechselte 2018 für 119 Millionen Euro Ablöse von Real zu Juve. Sein Dauerrivale Messi dagegen blieb beim FC Barcelona. Ronaldos Androhung wegen eines Rücktritts setzte er allerdings nicht in die Tat um – obwohl Messi 2019 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. 2018 war Ronaldos Ex-Mitspieler Luka Modric zum Weltfußballer gekürt worden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Um Ronaldo und PSG gab es immer wieder Wechselgerüchte, allerdings kam es nie zum einem Transfer – stattdessen verpflichtete der französische Spitzenklub 2021 Lionel Messi. Ronaldo wechselte derweil von Juventus zurück zu Manchester United. Dort steht der Portugiese noch bis 2023 unter Vertrag, ist allerdings nach diversen Vorkommnissen in den letzten Wochen ein Kandidat für einen Transfer im Januar.