Statistik zeigt: So sehr fehlt Cristiano Ronaldo seinem Ex-Klub Real Madrid

Cristiano Ronaldo prägte bei Real Madrid eine erfolgreiche Ära. Sein Abgang zu Juventus schmerzt dem Ex-Klub zahlentechnisch enorm.

Dass Superstar Cristiano Ronaldo erheblichen Einfluss auf den Erfolg Real Madrids hatte, ist unbestritten. Die Zahlen zeigen aber nun, wie sehr die Königlichen am Abgang des Portugiesen zu knabbern haben.

CR7 hat in seinen neun Spielzeiten als Blanco nur 53 seiner 438 Partien verloren. Das sind knapp zwölf Prozent aller Spiele. Real gewann in dieser Zeit viermal die Champions-League. Ronaldo schoss in über 400 Pflichtspielen durchschnittlich 1.02 Tore pro Spiel. Treffer, die den Madrilenen in der laufenden Saison fehlen.

Reals Niederlagenquote bei 30 Prozent

Denn: In der aktuellen Spielzeit mussten die Hauptstädter bereits 15 Niederlagen hinnehmen. In über 30 Prozent aller Spiele ging man als Verlierer vom Platz. Auch nach dem Comeback von Erfolgstrainer Zinedine Zidane stockt die Maschinerie weiter.

Währenddessen läuft es dem fünffachen Weltfussballer bei glänzend. Er war in dieser Saison in 33 Spielen an 31 Toren beteiligt. Die Bianconeri haben in der Serie-A erst einmal verloren und treffen im Champions-League-Viertelfinale auf Real-Bezwinger Amsterdam.