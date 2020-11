PSG schließt Verpflichtung von Cristiano Ronaldo nicht kategorisch aus

Um Cristiano Ronaldo gab es jüngst Abschiedsgerüchte. PSG-Boss Leonardo will eine Verpflichtung des Portugiesen nicht gänzlich ausschließen.

Der französische Meister hat eine Verpflichtung von Offensivstar Cristiano Ronaldo ( ) in Person von Sportdirektor Leonardo nicht kategorisch ausgeschlossen.

"In der heutigen Fußballwelt weiß man nie, was passieren wird. Vielleicht wacht Ronaldo morgen auf und wünscht sich, dass er woanders spielt", so Leonardo bei PSGTV. "Wer ihn kaufen kann? Das betrifft nur einen kleinen Kreis. PSG ist in diesem Kreis. Es geht immer um Möglichkeiten, bestimmte Situationen."

PSG-Boss: "Es kann immer etwas Unvorhersehbares passieren"

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei die Planung nicht immer einfach, führte der Brasilianer aus. "Wir müssen uns in den Transferperioden auf alles einstellen. Wir haben Prioritäten und führen unsere Listen, aber es kann immer etwas Unvorhersehbares passieren."

Die spanische Zeitung Sport hatte zuletzt darüber berichtet, dass Juventus über eine vorzeitige Trennung von Ronaldo nachdenkt. Nach Informationen von Goal und SPOX ist an den Gerüchten jedoch nichts dran.

Der Vertrag des Starstürmers bei den Bianconeri läuft noch bis 2022.