Cristiano Ronaldo von Juventus Turin hat beim 1:0-Sieg von Juventus Turin im Turiner Stadtderby gegen den FC Turin nach seinem Siegtreffer durch eine Provokation eine Rudelbildung kleineren Ausmaßes ausgelöst.

Nach seinem Tor vom Punkt rempelte er beim Torjubel Torhüter Salvador Ichazo leicht an, wie auch in unserem Highlight-Video (oben) zu erkennen ist. Daraufhin wollte der Uruguayer Ronaldo zur Rede stellen, Spieler beider Mannschaften kamen hinzu, es gab zwei leichtere Schubser.

Ronaldo puts Juventus ahead from the spot... and there's no love lost between him Torino goalkeeper Ichazo 👀 #ToroJuve pic.twitter.com/leuZorGeyW