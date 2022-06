Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon zahlreiche Tore geschossen. GOAL schaut auf die bisherigen Positionen der CR7-Karriere.

Für den einen oder die andere ist er der beste Fußballer aller Zeiten - schon seit zwei Jahrzehnten schießt Cristiano Ronaldo Tore wie am Fließband. Doch war das schon immer so? GOAL wirft einen Blick auf die Heimat des Stürmers.

Bei vier Vereinen hat Cristiano Ronaldo bisher als Profi gespielt, Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Vier Länder, vier Vereine - doch wo hat Ronaldo auf welcher Position gespielt?

Cristiano Ronaldo ist einer der besten Spieler aller Zeiten, doch auf welcher Position war der Ausnahmespieler überhaupt unterwegs? GOAL wirft einen genauen Blick auf die Karriere des Portugiesen.

Cristiano Ronaldo: Auf welcher Position spielte CR7 früher?

Cristiano Ronaldo - kaum ein Name steht im Fußball so sehr für Torgefahr. Auch im hohen Fußballeralter von 37 strahlt der Portugiese noch eine ungemeine Gefahr vor dem gegnerischen Kasten aus, das stellte er auch in der abgelaufenen Saison unter Beweis: 18 Tore in 30 Spielen der Premier League und fünf Tore in sechs CL-Spielen sprechen für sich.

Bei Manchester United wird er überwiegend als Stoßstürmer eingesetzt: Bei seinen beiden Hattricks in der Premier League (beim 3:2 gegen Tottenham Hotspur und bei 3:2 gegen Norwich City) war er beide Male der zentrale Stürmer im 4-3-3, links war beide Male Jason Sancho unterwegs, rechts Elanga und Rashford.

Sporting: Ronaldo beeindruckte Sir Alex auf dem Flügel

Dass Ronaldo es als Mittelstürmer immer noch drauf hat, ist also klar - doch spielte er schon seine ganze Karriere auf der Position? Keineswegs: Als Jugendlicher bei Sporting war er noch auf den Flügelpositionen zuhause!

Und den Job machte er offensichtlich gar nicht schlecht - ganz im Gegenteil: Am 6. August 2003, mit 18 Jahren, brillierte Cristiano Ronaldo in einem Testspiel gegen Manchester United. Dabei war er auf beiden Außenpositionen sehr aktiv - von da an war einem gewissen Sir Alex Ferguson auf der Gegenseite klar, dass er Ronaldo unter Vertrag nehmen will.

Rechtes Mittelfeld bei Manchester United: So wurde Cristiano Ronaldo zum Star

Lange hat das nicht gedauert: Am 12. August 2003, also sechs Tage später, wechselte CR7 für 17,5 Millionen Euro zu ManUnited. Hier spielte Cristiano Ronaldo fast durchgehend im rechten Mittelfeld, nur bei einzelnen Ausnahmen startete der junge Portugiese mal links oder tatsächlich auch Mal in der Mitte.

Dabei war die Außenposition im 4-2-3-1 oder 4-2-2-2 System, welches Ferguson zu der Zeit spielen ließ, etwas defensiver als die Flügelposition, die heutzutage im 4-3-3 gespielt wird. Seine Position im Verein stand dagegen im krassen Gegensatz zu der Nationalmannschaft.

Mourinho perfektioniert den Rekordtransfer: CR7 blüht auf dem linken Flügel auf

Zu Beginn seiner Karriere in der A-Nationalmannschaft war CR7 so gut wie nur auf dem linken Flügel zu finden - ganz anders als bei Manchester United. 2009 wechselte Ronaldo für die damals unglaubliche Summe von 94 Millionen Euro zu Real Madrid, schon folgte die nächste Umstellung.

Zwar probierte der damalige Trainer Manuel Pellegrini einiges aus - mal links, mal rechts - die meisten Spiele betritt Ronaldo aber im Zentrum. Das änderte sich ein Jahr nach seinem Wechsel: Jose Mourinho übernahm nämlich die Zügel - und prompt war Ronaldo von der linken Seite nicht mehr wegzudenken.

Vom linken Flügel in den Sturm: Das bedeutete der Wechsel zu Juventus

Ronaldo auf dem linken Flügel, Gonzalo Higuain oder Karim Benzema in der Mitte, Angel di Maria oder Gareth Bale auf dem rechten Flügel: Diese Taktik ging komplett auf! Viermal in fünf Jahren (2014, 2016, 2017, 2018) gewann man die Champions League - im Sommer 2018 war das Kapitel Real Madrid für CR7 nach neun Jahren vorbei.

Dann ging es nämlich zu Juventus - es folgte die nächste Taktikumstellung, die schon zum Ende seiner Real-Zeit begann: Bei Juventus war der Portugiese nämlich nicht mehr ausschließlich auf dem linken Flügel zu finden, auch als zentrale Spitze agierte der Topstar zusammen mit Sturmpartner Paulo Dybala. Nun ist er also zurück bei Manchester United - aber anders als noch vor 15 Jahren nicht mehr auf der rechten Seite, sondern als mittlere Spitze!

