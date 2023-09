Cristiano Ronaldo posiert mit Schwert: Portugiese für Promo-Video von Al-Nassr im Saudi-Outfit

CR7 und die anderen Al-Nassr-Stars streiften die traditionelle Saudi-Kluft für einen Promo-Clip über.

WAS IST PASSIERT? In einem Promo-Video für seinen Klub Al-Nassr präsentiert sich Superstar Cristiano Ronaldo in ungewohntem Outfit. Der Portugiese trägt unter anderem eine schwarze Bisht mit weißer Thobe, dazu hält er ein Schwert in der Hand.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Ronaldo haben auch seine Mannschaftskameraden Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Alex Telles und Talisca Auftritte in dem Clip, der anlässlich des saudischen Nationalfeiertags auf den Social-Media-Kanälen des Klubs veröffentlicht wurde. Dazu hieß es: "Alle zusammen. Für eine Flagge. Wir träumen, wir erreichen."

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo wechselte im Januar 2023 ablösefrei zu Al-Nassr. Für den Vizemeister der Saudi Pro League erzielte der 38-Jährige seitdem 21 Tore in 26 Spielen. Dazu lieferte er noch 7 Assists.