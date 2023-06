Cristiano Ronaldo bei Portugal-Sieg in der EM-Quali von Flitzer in die Luft gehoben

Cristiano Ronaldo wird während des EM-Quali-Spiels Portugals gegen Bosnien von einem Flitzer umarmt und in die Luft gehoben.

WAS IST PASSIERT? Während des EM-Qualifikationsspiels zwischen Portugal und Bosnien (3:0) ist ein Portugal-Fan auf den Rasen gestürmt und hat Cristiano Ronaldo umarmt und in die Luft gehoben.

CR7 reagierte souverän auf den Zwischenfall, lachte zusammen mit dem Flitzer und machte mit ihm gemeinsam seinen legendären "Siu"-Jubel. Danach wurde der Fan von den Sicherheitsmitarbeitern vom Feld geführt.

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo konnte beim 3:0 gegen Bosnien nicht sonderlich auf sich aufmerksam machen. Bruno Fernandes und Bernardo Silva waren beim klaren Sieg die spielbestimmenden Akteure beim Europameister von 2016. Silva erzielte die Führung, Fernandes legte einen Doppelpack nach.

WIE GEHT ES WEITER? Am 20. Juni steht die nächste Aufgabe in der EM-Quali für Ronaldo und Co. an: Dann geht es gegen Island.