Portugal-Trainer Fernando Santos: Cristiano Ronaldo wird wohl bei der WM 2022 spielen

Seit Jahren spielt Cristiano Ronaldo auf einem unglaublichen Niveau. Für Portugal-Trainer Fernando Santos ist dabei auch erstmal kein Ende in Sicht.

Fernando Santos geht nicht davon aus, dass Superstar Cristiano Ronaldo (34) seine Karriere in absehbarer Zeit beenden wird. "Ich gebe ihm noch weitere drei bis vier Jahre, weil er sehr entschlossen ist", so der Nationaltrainer Portugals vor dem Endspiel der gegen die . Am Mittwoch hatte der Ronaldo einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt und Portugal mit einem Dreierpack gegen die Schweiz (3:1) in das Endspiel geschossen.

Sollte Santos' Prognose Eintreffen, könnte der Stürmer von also sogar bei der Weltmeisterschaft 2022 im noch mitwirken. Zu dem Zeitpunkt wäre er 37 Jahre alt. Für seinen Trainer kein Problem: "Ich denke, dass er weiterhin den Fans seines Vereins und der Nationalmannschaft viel Freude bereiten wird", so Santos.

hofft auf Cristiano Ronaldo im Nations-League-Finale

Grund dafür ist vor allem die herausragende körperliche Verfassung des Angreifers, behauptet der 64-jährige Coach: "Er ist sehr fit. Er trainiert bis ans Limit, es ist nicht normal solche Leistungen abzurufen, aber ich denke, dass das noch für eine Weile so weitergehen wird."

Dabei kommt die Entwicklung des Angreifers für den Trainer nach eigener Aussage nicht wirklich überraschend. Dieser hatte den damals 18-jährigen CR7 bereits bei Lissabon trainiert. "Von dem Moment an konnte ich bereits seine besonderen Qualitäten sehen", erinnerte sich Santos.

Auf weitere Geistesblitze des mehrfachen Weltfußballers hofft Portugal auch am Sonntagabend, wenn es im Finale der Nations League gegen die Niederlande geht (20:45 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER). Dann könnte es nach dem Gewinn der Europameisterschaft 2016 den zweiten großen Titel für CR7 mit der portugiesischen Nationalelf geben.