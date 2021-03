Cristiano Ronaldo erhält Sondertrikot nach übertroffenem Pele-Rekord

Cristiano Ronaldo überholte in der Vorwoche die Tor-Bestmarke des Brasilianers Pele. Nun wurde der Portugiese geehrt.

Nach seiner historischen Bestmarke am vergangenen Wochenende ist Cristiano Ronaldo mit einem ganz besonderen Erinnerungsstück bedacht worden. Unmittelbar vor der Serie-A-Partie von Juventus Turin gegen Benevento Calcio (0:1) erhielt der Stürmer aus den Händen von Juve-Präsident Andrea Agnelli ein Trikot mit der Nummer 770 und der Überschrift G.O.A.T. als Wertschäftzung für den "Besten aller Zeiten".

Ronaldo hatte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Erfolg gegen Cagliari Calcio alle drei Tore erzielt und sich zum erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Geschichte erhoben. Mit nun 770 Treffern zog er am Brasilianer Pele vorbei, der die Liste mit 767 Treffern lange angeführt hatte.



⚽ 491 di destro 👟

⚽ 143 di sinistro 👟

⚽ 134 di testa ✈️

⚽ 2 - altri - 🤷🏻‍♂️



Questo significa 🐐, @Cristiano!#CR770 #CR7JUVE pic.twitter.com/MABMITL9oT — JuventusFC (@juventusfc) March 21, 2021

Frühere Rekorde teilweise umstritten

Dieser Rekord war jedoch umstritten. Teilweise ist nicht sicher, welche früheren Spiele als Pflichtspiele galten und welche nicht. Als Cristiano Ronaldo Anfang Januar die Marke von 757 Toren übertrumpfte, handelte es sich in den Augen vieler Beobachter bereits um einen neuen Rekord in Pflichtspielen. CR7 selbst sah das allerdings anders.

Pele, der nach eigener Aussage über 1200 Treffer erzielte, wandte sich nach Ronaldos historischer Gala via Facebook an den Portugiesen. "Jeder beschreitet seine eigene Reise, und deine ist einfach wunderschön", schrieb er: "Ich bewundere dich sehr und schaue dir gern zu, das ist kein Geheimnis. Ich gratuliere dir dazu, meinen Torrekord in offiziellen Spielen gebrochen zu haben. Ich bedauere es lediglich, dass ich dich heute nicht umarmen kann."