Nach FIFA-Ehrung: Cristiano Ronaldo erhält emotionale Botschaft von Pele

Nach seiner Ehrung mit dem FIFA-Sonderpreis für die meisten Länderspieltreffer in der Geschichte hat Cristiano Ronaldo eine emotionale Botschaft der brasilianischen Legende Pele erhalten.

"Cristiano, Gratulation für die besondere Ehrung durch die FIFA. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich zu sehen und dich umarmen zu können", sagte der 81 Jahre alte Pele in einer Videobotschaft auf Instagram.

Cristiano Ronaldo reagiert auf Pele-Botschaft: "Unmöglich, nicht emotional zu werden"

Die Antwort des Portugiesen ließ nicht lange auf sich warten. "Wenn Pele spricht, hört die Welt zu. Es ist unmöglich, nicht emotional zu werden, wenn solch eine unglaubliche Person ihren Respekt und ihre Bewunderung mir gegenüber zum Ausdruck bringt. Ein Held für die Ewigkeit, ein Mythos für alle Generationen und eine wahre Legende des Sports", schrieb Ronaldo.

Der Superstar von Manchester United erhielt die Ehrung bei der Gala "The Best" am Montag für seinen im vergangenen September aufgestellten Rekord im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft.

Ronaldo denkt noch nicht ans Aufhören: CR7 will noch "vier oder fünf Jahre" weiterspielen

Damals erzielte er seinen 110. Treffer und überholte damit den Iraner Ali Daei für die meisten Länderspieltore überhaupt. Inzwischen steht Ronaldo bei 115 Toren. "Es ist ein Traum. Ich muss mich auch bei meinen Teamkollegen der vergangenen 20 Jahre bedanken", sagte der 36-jährige Ronaldo bei der Gala und kündigte an, noch "vier oder fünf Jahre" spielen zu wollen.

Zuvor hatte Ronaldo bereits Anfang 2021 den "ewigen" Torrekord von Pele für die meisten Treffer überhaupt im Laufe der Karriere gebrochen. "Wie er es so weise gesagt hat, wir sind alle Teil desselben Teams, nämlich Team Fußball. Vielen Dank, Pele. Ich hoffe, wir können uns bald sehen, damit wir gemeinsam lachen und über dieses Spiel reden können, das wir beide so sehr lieben", schrieb Ronaldo.