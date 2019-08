Cristiano Ronaldo und Neymar kämpfen in bizarrer Werbung mit Lichtschwertern

Ronaldo und Neymar sorgen mit einer neuen Werbung für den portugiesichen Konzern MEO für Aufsehen. Darin kämpfen die Stars mit Lichtschwertern.

Die Superstars Cristiano Ronaldo ( ) und Neymar ( ) sind aktuell in einem bizarren Werbespot des portugiesischen Telekommunikationskonzerns MEO zu sehen. Die beiden Angreifer bekämpfen einander in dem Clip mit Lichtschwertern. Das Video wurde auf Ronaldos Instagram-Account veröffentlicht und hat mittlerweile über 4,6 Millionen Aufrufe.

Im Werbeclip werden Menschen auf der Straße danach gefragt, was sie sich von MEOs Entertainment-Angebot wünschen, woraufhin Neymar und Ronaldo die Vorstellungen der Konsumenten in die Tat umsetzen. So fechten die beiden gegeneinander und kleiden sich dabei wie Adlige aus dem 18. Jahrhundert. Zum Ende der Werbung werden die Degen zu Lichtschwertern.

Der Clip für MEO ist nicht Ronaldos erste ungewöhnliche Werbung. Bereits Anfang August sorgte er mit einer Kampagne für die singapurische E-Commerce-Plattform Shopee für Aufsehen, als er eine spezielle Tanzchoreographie aufführte.