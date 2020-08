Cristiano Ronaldo zu Newcastle United? Mögliche neue Magpies-Besitzer liebäugeln mit Transfer des Juventus-Stars

Das singapurische Unternehmen Bellagraph Nova Group (BNG) steht offenbar vor der Übernahme des Premier-League-Klubs - und hat mit Juventus-Star Cristiano Ronaldo dabei bereits einen Transfer-Coup im Visier.

Wie die Daily Mail berichtet, soll das Unternehmen den Magpies ein Angebot in Höhe von rund 310 Millionen Euro unterbreitet haben. Zudem veröffentlichte BNG am Montag ein Statement auf Twitter, das auf Gedankenspiele mit dem portugiesischen Superstar schließen lässt.

"Während wir versuchen, unsere Grenzen zu erweitern und nach Spitzenleistungen zu streben, ist die BNG auf der Suche nach neuen sportlichen Abenteuern, die uns zu neuen Synergien mit verschiedenen Klubs und Spielern wie Cristiano [Ronaldo, Anm. d. Red.] führen, der ein wahrer Repräsentant unserer Werte ist", hieß es dort.

Bereits nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Olympiqe Lyon wurde der 35-Jährige mit einem möglichen Abschied aus Turin in Verbindung gebracht. Nach Informationen von France Football soll der Offensiv-Star im vergangenen Winter mit einem Wechsel zu PSG geliebäugelt haben.

