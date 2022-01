Cristiano Ronaldo: Diese fünf Spieler nannte CR7 2015 als seine möglichen Nachfolger

Es ist eine Frage, die sich Fußball-Fans rund um den Globus seit mehreren Jahren stellen: Was passiert, wenn Cristiano Ronaldo und Lionel Messi irgendwann einmal ihre Schuhe an den Nagel hängen? Wer tritt in die Fußstapfen der beiden Spieler, die seit nunmehr fast eineinhalb Jahrzehnten die Trophäe für den besten Fußballer der Welt nahezu immer unter sich ausmachten?

Schon 2015 war das in einem Interview Ronaldos bei BT Sport eines der Themen. Der mittlerweile 36-jährige Portugiese wurde damals danach gefragt, welche jungen Spieler denn eines Tages die Rollen von ihm und Messi übernehmen und den Weltfußball dominieren könnten.

Der erste Name, den Ronaldo nannte, war jener von Martin Ödegaard. "Mit 16 ist er noch sehr jung, aber man kann sehen, dass er ein sehr guter Spieler ist", sagte CR7 damals. Ödegaard kannte er von Real Madrid natürlich bestens, der norwegische Mittelfeldspieler war kurz zuvor zu den Königlichen gewechselt.

Cristiano Ronaldo nannte auch Hazard und Pogba

Heute ist Ödegaard 23 Jahre alt - und der Durchbruch bei Real gelang ihm zumindest nicht. Dennoch zeigte der Supertechniker bei mehreren Leihstationen, welch großes Potenzial in ihm steckt und vergangenen Sommer verpflichtete der FC Arsenal ihn für 35 Millionen Euro fest. Bei den Gunners ist Ödegaard Stammkraft und derzeit einer der wichtigsten Spieler.

Welchen vier weiteren Akteuren Ronaldo seinerzeit eine große Zukunft voraussagte? "Hazard (Eden, d. Red.) ist ein anderes Beispiel. Auch Depay, die Nummer 7 von Manchester United (zur damaligen Zeit, d. Red.) ist sehr gut. Und dann vielleicht noch Pogba und Neymar."

Wir analysieren der Reihe nach: Eden Hazard war seinerzeit ohnehin schon ein gestandener Starspieler beim FC Chelsea, entwickelte sich in den folgenden Jahren immer weiter. Zu seinen Hochzeiten bei den Blues stand der Belgier stets an der Schwelle zu den allerbesten Spielern der Welt - seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2019 hat sich das aber geändert.

Bei den Königlichen kam Hazard zunächst mit Fitnessproblemen an und wurde dann immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Bis heute konnte er die Erwartungen in Madrid nie erfüllen und mit inzwischen 30 Jahren befindet sich die Karriere des Offensivspielers eindeutig auf dem absteigenden Ast.

Memphis Depay: Neuer Schwung in Lyon, nun bei Barca

Für Memphis Depay klappte es bei Manchester United indes niemals so, wie er sich das vorgestellt hatte. Nach nur eineinhalb Jahren verließ er die Engländer wieder und verlieh seiner Laufbahn daraufhin bei Olympique Lyon neuen Schwung.

Mittlerweile ist der heute 27-jährige Niederländer beim FC Barcelona angestellt und dort einer der Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft.

Wo die Zukunft von Paul Pogba über den kommenden Sommer hinaus liegt, ist derweil offen. Von dem Franzosen hätte sich nicht nur Ronaldo zum Zeitpunkt seiner Aussage wahrscheinlich eine noch größere Karriere erwartet, dennoch ist Pogba immerhin Weltmeister und weiterhin einer der besten Mittelfeldspieler, die es gibt. Sein Vertrag bei Manchester United läuft am Saisonende aus, danach könnte er die Engländer zu einem anderen Top-Verein verlassen.

Neymar wartet derweil auch weiterhin auf seinen ersten Ballon d'Or. Der Brasilianer galt in vielen Jahren als "Best of the Rest" hinter Messi und Ronaldo und der logischste Nachfolger, auch viele Verletzungen verhinderten bis dato aber eine Auszeichnung als bester Fußballer der Welt. Der inzwischen 29-jährige Angreifer ist aber weiterhin der teuerste Spieler aller Zeiten, seitdem er 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG wechselte.