"Er ist tot": Ex-ManUnited-Mitspieler soll über Cristiano Ronaldo gelästert haben

Bei United läuft noch eine interne Ermittlung gegen Mason Greenwood. Dabei kommen auch pikante Aussagen ans Licht.

WAS IST PASSIERT? Mason Greenwood (21) soll keine allzu hohe Meinung von Superstar Cristiano Ronaldo (38) gehabt haben. Das geht aus einem Bericht von The Athletic hervor. Demnach lästerte der aktuell suspendierte Stürmer von Manchester United über den Portugiesen, als dieser noch bei Real Madrid unter Vertrag stand. Später spielten die beiden gemeinsam bei den Red Devils.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist tot", habe Greenwood über CR7 gesagt und damit gemeint, dass sich die Karriere des fünfmaligen Ballon-d’Or-Siegers auf dem absteigenden Ast befände. Greenwood spielte damals in der United-Jugend und sei von seinen Trainern für diese und weitere kontroverse Aussagen gemaßregelt worden. So sei der Angreifer sich seines großen Talents bewusst gewesen und habe Mitspielern unter anderem ins Gesicht gesagt, diese seien "scheiße".

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo spielte bis 2018 für Real Madrid und wechselte dann für 117 Millionen Euro Ablöse zu Juventus. Nach drei Jahren in Turin heuerte er zum zweiten Mal bei ManUnited an. Dort spielte er an der Seite Greenwoods, der den Sprung in den Profikader geschafft hatte.

2022 tauchten schwere Vorwürfe gegen Greenwood auf. Es ging um versuchte Vergewaltigung, Erpressung und Körperverletzung. United suspendierte den Stürmer, und während die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Greenwood mittlerweile eingestellt wurden, untersucht der Verein die Vorfälle weiter intern. Dabei geht es um die Frage, ob das Supertalent eine neue Chance im Profikader der Red Devils erhalten soll. Greenwoods Vertrag läuft noch bis 2025.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Entscheidung darüber, was mit Greenwood passiert, hat der englische Rekordmeister noch nicht getroffen. In England heißt es unter anderem, es sei möglich, dass er sich bei einem positiven Ausgang der internen Ermittlungen in einem öffentlichen Interview rehabilitiert und dann in den Profikader von Erik ten Hag zurückkehren darf.

Ronaldo hat die Red Devils derweil nach seinem kontroversen Interview mit Piers Morgan im November vorzeitig Richtung Saudi-Arabien verlassen. Mit seinem neuen Klub Al-Nassr trifft er nach der Länderspielpause in der Saudi Pro League auf Al-Adalh.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Uniteds Profis lief Greenwood bisher in 129 Spielen auf. Dabei erzielte er 35 Tore und lieferte 12 Assists. 2020 absolvierte er sein einziges Länderspiel für die englische Nationalmannschaft.